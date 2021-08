Alberto Fernández: "Que no nos confundan, está en nuestras manos cambiar la Argentina para vivir la vida que queremos"

Fernández se refirió a los dirigentes de JxC que formaron parte de la gestión de Mauricio Macri: “Todos lo acompañaron y votaron sus iniciativas en el Congreso pero ahora nadie quiere nombrarlo. Que no se hagan los tontos”.

“Algunos usan Twitter y se rascan. Ni uno de ellos me ayudó a conseguir vacunas, comprar respiradores o me acercaron soluciones”, expresó en alusión al accionar de la oposición durante la pandemia.

A menos de un mes de las PASO, el presidenteafirmó que lo que se debate en las próximas elecciones es "cómo va a ser el futuro" del país y reiteró que no quiere más argentinos con planes sino con trabajo, durante un acto que encabezó en La Pampa.En el marco de su recorrida por distintas provincias, el primer mandatario apuntó contra la oposición:, y recordó que en el anterior Gobierno "hicieron un acuerdo con el FMI absolutamente incumplible", que fue "el crédito más grande en la historia del FMI".En ese sentido,En cuanto al, dejó en claro que "sigue discutiendo" con los acreedores "a cara de perro" porque representa los intereses de todos los argentinos."Estamos lidiando con acreedores para terminar con una deuda millonaria que dejaron impaga", indicó.“El Gobierno nacional representa los intereses de los que producen, no los intereses de los acreedores",aseguró y agregó que durante la pandemia el Estado estuvo presente "con el IFE, la AUH, y con los ATP al lado de los empresarios".En esa misma línea, enfatizó que la Argentina que su Gobierno quiere es en la que "el Estado ayude a los que producen" y "los que producen inviertan y den trabajo", y señaló a la anterior gestión como "promotores de la timba".Por último, repasó el plan del Gobierno para poner en marcha la adquisición de las vacunas cuando en el mundo "no estaban disponibles"., concluyó.