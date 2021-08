Caso Miguel Arias: ningún referente de Juntos por el Cambio repudió el atentado contra el dirigente del Frente de Todos

Miguel Arias, diputado del @FrenteDeTodos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña.

En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible.

El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables. pic.twitter.com/XrWCM9mxaY — Alberto Fernández (@alferdez) August 27, 2021

El atentado contra el diputado provincial del Frente de Todos Miguel Arias, en Corrientes, generó repercusión en todo el arco político, menos enEn plena campaña de cara a las legislativas, nadie de la plana mayor de la oposición publicó en redes sociales desde ayer. La ex gobernadora bonaerense, María Eugenial Vidal, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni líderes del armado PRO hicieron referencia al hecho. Tampoco el ex presidente Mauricio Macri se manifestó.Lo opuesto ocurrió con los dirigentes del FdT que repudiaron el atentado. "En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible. El gobierno provincial rápidamente debe esclarecer el hecho y castigar a los responsables", aseguró el presidentedesde su cuenta de Twitter.Por su parte, el candidato a vicegobernador de Corrientes por el Frente de Todos,, afirmó a Política Argentina : "No hay duda que es un atentado político, tenemos que saber quién lo perpetró".El legislador de Corrientes Miguel Arias, baleado ayer durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, se encuentra estable clínicamente y será trasladado este viernes a la ciudad capital provincial en un avión sanitario, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.El fiscal de instrucción de Paso de los Libres,, a cargo de la investigación adelantó este viernes queSotelo manifestó que está instalado en Tapebicua para recabar datos y evidencias. “Lo primero que se hizo fue identificar al probable autor, pero los que estuvieron presentes no aportaron muchos datos”, y como medida inmediata se secuestraron las prendas de vestir del diputado. La misma tiene un orificio de entrada”, reveló.“Se presume que el disparo habría sido efectuado a corta distancia, o sea que vino desde el público que estuvo presente. Esa es la principal hipótesis, pero no se descarta nada. Se trata de determinar el motivo”, detalló.Por último, Sotelo sostuvo que. “Era para el candidato a Intendente de Tapebicua, para Tincho Ascu o hasta el mismo Arias", concluyó.