Máximo Kirchner sobre Juntos: "Pensaron que sólo era actuar para diferentes spots y después nada de gobernar"

"Larreta envía un nuevo caballo de Troya porteño, Santilli, para defender los intereses de CABA en la Provincia", agregó Kirchner.

"Que no se confundan, que no les vengan a decir ahora que pueden escuchar a la gente, cuando fueron gobierno no lo hicieron. Preguntémonos a quienes escucharon cuando Macri, Vidal y el exintendente Martiniano Molina decidieron dejar sin remedios a nuestros jubilados, a quienes escucharon cuando decidieron eliminar al Ministerio de Salud".

El jefe del bloque oficialista en Diputados,, le pidió a los argentinos que piensen quienés son los que van a "dar pelea" para tener un país mejor y señaló que "cuando la pandemia quede atrás" van a asumir el compromiso que plantearon en 2019, al encabezar el cierre de campaña del Frente de Todos en Quilmes.A menos de una semana de las PASO, el diputado nacional señaló que cuando "el macrismo empezó a desplegar sus ideas económicas, bien maquilladas por los medios, los argentinos empezaron a sufrir las consecuencias de políticas que ya habían fracasado". "Hubo un presidente, hoy ex presidente, que endeudó muchisimo a la Argentina con el FMI. Ninguno de ellos puede explicar bien ese préstamo", apuntó.En esa línea, se refirió a los manejos de JxC en territorio porteño y bonaerense: "Mientras la Provincia de Buenos Aires tenía muchas deudas y perdía recursos durante 2015-2019, en CABA concentraban todo".En cuanto a las PASO, llamó a la población a votar: "Yo no les voy a decir a quién tienen que votar porque saben lo que pasó, lo que les prometieron y nada hicieron. Confío profundamente en ustedes", concluyó.En el acto también estuvieron presentes la precandidata a diputada nacional, la intendenta de Quilmes,, y la primera precandidata a Concejala quilmeña, Ceci Soler."Hoy somos más de 600 mil quilmeños y quilmeñas que tenemos al menos una dosis de la vacuna. Esas familias y esa cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas no escucharon a los agoreros del terror. Las ganas de cuidarse, el amor le ganó a los agoreros del terror", afirmó la jefa comunal.Por otra parte, se refirió a la oposición:"No tienen que venir afuera a decirnos lo que necesita Quilmes. Nosotras mismas sabemos lo que necesitamos y sabemos como hacerlo. Por eso, para poder llevar adelante todo lo que necesitamos en nuestro municipio, para poder sentar las bases de la transformación que necesita Quilmes, tenemos que ganar", concluyó Mendoza.