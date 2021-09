Alberto a los votantes: "Este domingo hay dos modelos: un país que piensa en ustedes y otro en ellos"

el primer mandatario se refirió a la votación de este domingo: "Para muchos es una simple votación pero para mi es la mitad de mi mandato". "Estoy orgulloso de lo que hicimos porque cuidamos la salud, el trabajo, las pymes, la agricultura y los puertos", destacó.

#Video 📺| "Ayudamos a Macri a que deje de desordenar todo. Un día me llamó y me dijo: ´Voy a sacar una de esas medidas que te gustan. Te va a llamar el presidente del Central, yo me voy a ver a Boca`. La medida era el cepo al dólar"@alferdez sobre @mauriciomacri en 2019 pic.twitter.com/kVJXATnmru — Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2021

A cuatro días de las PASO, el presidenteafirmó que "la mejor política económica" que tuvo su Gobierno "fue la vacuna" contra el coronavirus, debido a que la inmunización permitió la reactivación económica, al encabezar este miércoles el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos (FDT) en Mar del Plata.En esa línea,"Yo quiero recordarles que actuamos lealmente con nuestros opositores inclusive en sus últimos días de gobierno. Algunos dirán que fui un tonto pero ayudé porque si se disparaba el dólar, como buscaba el ex presidente Macri, volaban todos los argentinos", subrayó en alusión a lo ocurrido después de las PASO del 2019.Por otra parte, habló sobre sus ojeras tan señaladas por los medios opositores:"A mí no me da apagar el celular a las 7pm y mirar Netflix. A mí lo que me dan ganas es de reecontrarme con la gente que recuperó su trabajo", agregó Fernández diferenciándose de Macri.Por último, recalcó que este domingo hay, uno que piensa en "ustedes" y otro en "ellos". "Voten por ustedes, por el pueblo, los médicos y enfermeros, los maestros, y por cada trabajador de esta maravillosa Argentina", cerró.