Voto joven: claves para entenderlo y cómo van a votar en las Elecciones 2021

se estima que el 77% de los jóvenes voten en estas elecciones legislativas

hay una gran incertidumbre sobre qué partido político se va a llevar el mayor caudal del voto joven

En cuanto a los intereses de los jóvenes, hay que agruparlos en tres: el empleo registrado, el acceso a la vivienda y la posibilidad de una mejor o mayor educación

Con lasa la vuelta de la esquina, los espacios políticos están concentrando y tirando sus últimas municiones para captar al voto joven. De acuerdo al padrón electoral,, es decir, más de 10 millones de posibles votantes. Un botín más que apetecible para los partidos políticos.Según la consultora. El voto es obligatorio para las personas de 16 y 17 años como para los mayores de 18, pero a diferencia de estos últimos, para el caso de los más jóvenes la ley no sanciona a quienes no participen de la elección.El porcentaje dado por la consultora es alto, pero se espera que la situación de la pandemia por el coronavirus influya en su participación al igual que en la de los adultos. Además, puede ser más baja debido a que el interés de los jóvenes por las elecciones de medio término suele ser menor que en las presidenciales.“Siempre pasó que los jóvenes voten más en las presidenciales que en las legislativas, lo mismo con otros rangos etarios salvo los mayores de 60 años. Esto se debe a que las elecciones legislativas no atraen tanta atención como para los cargos ejecutivos (Presidente, Gobernador, Intendente), ya que estos últimos tienen la capacidad de decidir sobre la vida de los votantes de manera más directa”, aseguró ala politóloga y directora de la consultora Zuban Córdoba & Asociados,Por otra parte,Sobre esto, la socióloga y directora de la consultora, dialogó cony planteó que no hay tanta seguridad acerca de esta cuestión debido a que este segmento etario es heterogéneo.“Para hablar de los jóvenes hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico al cual pertenecen. No es lo mismo el voto del joven del conurbano que el de Capital o de las principales capitales del interior. Cada uno tiene demandas diferentes”, indicó.A su vez, Zuban coincidió con Kleiman sobre la heterogeneidad de la población juvenil: “Hay una serie de variantes como de pensamiento, expectativas, demandas que no son iguales a todos. Hay opiniones muy divididas entre ellos. Los votos pueden ir para cualquier espacio político que mejor represente sus intereses”.De acuerdo a las consultoras contactadas por, el joven también tiene otras preocupaciones como la inflación, la inseguridad, la salud, la corrupción, pero aún así no están dentro de sus prioridades. Lo sanitario, por ejemplo, lo ven resuelto por el oficialismo pero lo económico no.En esa línea, las consultoras observaron que los precandidatos no hablaron ni dieron respuestas sobre esas demandas juveniles.

“Las campañas electorales de los partidos mayoritarios han apelado a la emotividad más que a las propuestas. Le han hablado a su núcleo duro pero no han logrado penetrar y salir para hablarle al conjunto de los jóvenes. No han entendido que hablarle a los jóvenes no es sólo hacer videitos en Tik Tok”, enfatizó Zuban

los consultores coincidieron que ante los jóvenes ningún partido, sobre todo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tiene puntos fuertes porque están “empeñados con la polarización” y en hablarles del pasado

“Están planteadas más desde quién lo dice que de quién va a recibir ese mensaje y eso es un problema”

“Que les hablen sobre la felicidad, el goce, cosas graciosas de Tik Tok, poco tienen que ver con el humor social de estos jóvenes que están sumamente preocupados y disconformes.”, aportó Kleiman.Ante eso, los consultores destacaron la habilidad del partido libertario, representado hoy por los economistas, para captar a un segmento de esta población mediante un discurso “disruptivo” y enfocado en la libertad.“A los millenials o centenialls no les interesa tanto tener en claro si el discurso es de derecha o izquierda, lo que los capta es esta cosa de la libertad y de oponerse a la clase política que los viene decepcionando. Milei fue hábil porque encontró este nicho de jóvenes de nivel medio y medio alto”, remarcó la consultora de Polldata.Asimismo, Zuban agregó que “el liberalismo tiene algunas fórmulas, sobre todo las económicas, que le permite adherirse a los jóvenes"."Pueden convencer a un sector de la población joven que esté desilusionada de las recetas actuales. Como vimos hoy las preocupaciones de los jóvenes pasan por las cuestiones económicas y los únicos que están hablando de economía son los partidos libertarios. Luego hay que ver si esas recetas sirven o no pero por lo pronto, logran convencer”, especificó.Además, lo generacional entra en juego para algunos partidos políticos, según explicó ael director de: ”No logran interpretarlos porque, por un lado, es difícil descifrarlos, pero, por el otro, construyen un cliché alrededor de la juventud. Al adulto le cuesta entender las propias lógicas de esta población y que no son esos jóvenes que supieron ser ellos.Otra cuestión es que hoy los jóvenes están planteando demandas que tienen ver con la estructura económica y un conjunto de problemas profundos”.Por último,“El Frente de Todos habla de las cosas que hizo mal Macri y Juntos por el Cambio de lo que está haciendo mal el oficialismo y lo que hizo bien Macri. Se empeñan en hablar del pasado y están cometiendo un error garrafal porque eso ya no rinde. El joven quiere escuchar lo que le depara el futuro, no que le hablen sobre el pasado”, subrayó KleimanSegún Zuban, “hablarle a los jóvenes requiere de una profesionalización por parte de la clase política" y para eso "tienen que investigar, dialogar para saber sobre sus demandas, qué es lo que les pasa o necesitan"."Los recursos de campaña no deberían surgir solamente de hablar con los profesionales de publicidad para armarles un video de Tik Tok. No debería ser un diálogo que dure solamente los 30 días de una campaña electoral”, concluyó Zuban, en una nueva mención al uso de esa red social, principal herramienta a la que echó mano en esta campaña Juntos por el Cambio, a través de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en CABA.En estas elecciones legislativas, se estima que el voto joven estéy los intentos de los partidos políticos y sus candidatos por concentrarlo fueron errados.Las redes sociales son una poderosa herramienta de comunicación para la campaña pero los candidatos, lejos de lo que piensan, no las utilizan de manera correcta.En ese sentido, Romá aseguró que hayde cada herramienta comunicativa y del. A su vez, indicó que las campañas para los jóvenes están siendo “muy estereotipadas sobre lo que quieren o necesitan”., manifestó.Zuban, por su parte, sostuvo que “los jóvenes le van a prestar atención a lo que es auténtico", mientras que, ya que "cuando un candidato utiliza expresiones que no son las que ellos utilizan habitualmente, se dan cuenta”.A su vez, los consultores destacan la importancia del contenido y su sentido. Romá graficó esto con el discurso de Vidal sobre el porro en el portal digital Filo News:, planteó el sociólogo.Por último, coinciden en que no hay un partido político que favorezca más utilizar las redes sociales porque lo que prima en los jóvenes de hoy es el intercambio comunicacional, algo que no ocurre, y lo qué tienen para decirles, que también falla.