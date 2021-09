Cristina Kirchner en el cierre del FDT: "Gobernar es hacer, para todos"

"Entramos a los 5 minutos del primer tiempo y después tuvimos que atajar penales que no sabíamos cómo, pero no nos pasó sólo a nosotros sino también al mundo. A pesar de todo salimos a la cancha a hacer lo que sabemos: cuidar a la gente y construir", recordó los inicios de la gestión del FdT en medio de la pandemia por el Covid-19.

Fernández de Kirchner recordó lo que dejó el ex presidente Mauricio Macri: "En 2019 el país no era el mismo que dejamos. Nos dejaron la deuda con el FMI, tasas de desocupación de dos dígitos, industrias y comercios cerrados, tarifas altas".

La vicepresidentaafirmó que desde el Gobierno nacional se está "construyendo un país diferente para todos" y señaló que desde el Frente de Todos no le preguntan a nadie "qué ideología tienen para reconocerles un derecho", al encabezar el cierre de campaña nacional en Tecnópolis.A tres días de las, la titular del Senado destacó que el Gobierno "armó el país" para afrontar la pandemia y salió a buscar vacunas "adonde se podían conseguir", por lo que Argentina "está cerca de las 60 millones de dosis adquiridas" y es uno de los países que más cantidad adquirió en el mundo.En ese sentido,A su vez, rechazó el argumento de Macri, según el cual el peronismo obstaculizó su gestión, y aseguró que el Parlamento le aprobó la mayor parte de las leyes que propuso. En esa línea,: "Si querés eliminar las indemnizaciones para que los empresarios ganen más, decilo", al referirse al proyecto de Juntos por el Cambio de eliminar la indemnización por despido.La ex presidenta también se refirió a los: "Los medios siempre le dan y le dan a los gobiernos peronistas, no importa las cosas buenas que hagamos"."El debate lo achataron los medios de comunicación. y la oposición. Deberían fomentar un debate en serio, sin mentiras para empezar", agregó.Por último, remarcó que en las elecciones de este domingo se votan. "Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas, y que cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a un candidato o candidata porque es de otra ideología porque no se lo merece nadie, sobre todo el que está sentado en su casa", concluyó.