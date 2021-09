Denunciaron a Macri por instigar a la evasión tributaria en TV: podría ir preso hasta seis años

ahora se le sumó una denuncia penal por instigar a la evasión tributaria en TV que lo podría llevar preso hasta seis años

que ese tipo de invitación al delito surja de la boca de un ex presidente "representa un injusto de mayor gravedad aún porque de aquel no puede alegarse desconocimiento alguno sobre la importancia de la tributación como medio de poner en acto la vigencia de los derechos constitucionales"

Más problemas judiciales para el ex presidente: a las múltiples causas que tiene en su contra por el contrabando de armas a Bolivia, Correo Argentino, la mesa judicial o el espionaje ilegal, entre otras tantas,Es que el ex mandatario fue denunciado por la diputada nacional del FDTpor el delito dede evasión tributaria, falta que prevé unaLa economista realizó dicha presentación basada en que Macri aseguró en un canal de televisión opositor que "para ganar plata hay que evadir impuestos". Las declaraciones, por la trascendencia que reviste una figura como un ex presidente, se reprodujeron en distintos medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos, portales de internet, además de redes sociales., fueron las palabras específicas de Macri en una entrevista al canal TN.Por eso, Vallejos explicó que "lejos de promover cualquier instancia deliberativa", como podría alegar el ex presidente respecto de sus opiniones, lo que dijo tuvo "como finalidad exclusiva exaltar la evasión impositiva, en especial en cabeza de las grandes empresa"."Sus declaraciones deben analizarse a la luz de las previsiones del Código Penal, en tanto que de ellas se desprende una voluntad claramente direccionada a instigar a los grandes contribuyentes, a la comisión de delitos de naturaleza tributaria, no pudiendo descartarse tampoco -como derivación de lo anterior- la instigación a otras conductas criminales en materias vinculadas a la administración económica de sociedades, como son, por caso, el balance falso, los actos indebidos y/o la administración fraudulenta en materia societaria", argumentó la legisladora nacional.En ese sentido, según Vallejos,"Se trata -nada menos- que de quién tuvo bajo su mando la administración de los negocios generales del país, el manejo de la hacienda pública y los asuntos de la tesorería nacional, todo ello por medio del Jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del ramo (CN. 100.1)", expresó la economista en la denuncia.