Votó Kicillof: "Voten con memoria y pensando en lo que viene"

Hace instantes voté en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata, en una jornada muy importante para la democracia y el pueblo.



Siempre es una alegría poder decidir qué queremos para nuestro futuro. pic.twitter.com/pl8A4MRgQ7 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 12, 2021

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, llamó a los bonaerenses a votar y pidió que “voten con paz y alegría", pensando en lo que viene, al emitir su voto en la Escuela Superior de Formación de la ciudad de La Plata.En esa línea, el mandatario bonaerense se refirió a la marcha del acto eleccionario: "No hubo ningún problema. Aunque hubieron miembros de la oposición rompiendo la veda pero yo no lo voy a hacer”.“Espero que la elección tranquilice a todos los que están alterados. El ejercicio democrático y más en un contexto de pandemia, exige un esfuerzo de sensatez, tranquilidad, de poder hablar con nuestro pueblo que ha atravesado una situación absolutamente inédita y como dirigentes políticos tenemos que estar a la altura. No es momento para agravios”, recalcó.Con respecto al día después de la PASO 2021,Kicillof señaló que el Gobierno bonaerense tiene la agenda llena con actividades. "Hay muchísimo para hacer”, enfatizó.El gobernardor bonaerense votó después del mediodía en la Escuela Superior de Formación de la ciudad de La Plata acompañado de sus hijos y su esposa Soledad Quereilhac.Sobre sus actividades en las próximas horas, adelantó que primero estará en familia en la residencia y más adelante recibirá a dirigentes y militantes. Cerca del cierre del acto eleccionario, se dirigirá al bunker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita para hacer el seguimiejnto de los resultados”.