Imputaron al candidato a senador y ministro de seguridad Federico Massoni en Chubut

participó de un operativo de detención a un supuesto delincuente prófugo de Santa Cruz en la ciudad de Trelew utilizando un arma de fuego pese a no ser agente de ninguna fuerza de segurida, por lo cual provocó la intervención de la Justicia

"no es burdo, es muy grave, es preocupante y lamentable", y criticó duramente a Massoni. "Esto de hacer propaganda jactándose de la forma: ´vení a Chubut, vení que te voy a…`, ¿pero qué es esto? ¿Somos patoteros o qué somos? ¿No estamos acaso en un estado de derecho? Yo me pregunto qué somos, hemos retrocedido lamentablemente cuarenta o cincuenta años atrás, hemos vuelto a la década de los setenta y no se puede vivir así"

Un nuevo escándalo, y el sustantivo elegido no es exagerado, rodea al ministro de Seguridad del Chubut,: días atrásAsí, fue la juezaquien durante la audiencia de detención al delincuente atrapado días atrás en la ciudad de Trelew cruzó fuerte e imputó al ministro Massoni, quien además es candidato a senador, al acusarlo de haber cumplido un rol de policía cuando no lo es.Incluso, tal como se observa en las imágenes realizadas por el propio Ministerio de Seguridad provincial (con una canción cuya letra dice "qué vas a hacer cuando te vengan a buscar") utilizó y apuntó un arma de fuego durante la detención del presunto delincuente.La jueza declaró al menoscontra Massoni tras considerar ilegal el procedimiento, donde también participó el jefe de Policía Miguel Gómez y otros comisarios que también podrían ser imputados."El doctor Kaltenmeier indicó y repitió en dos oportunidades que esto se trató de una acción burda, y yo diría que más que burda, me hace recordar al proceder policial que lamentablemente se vivió en los años setenta cuando el personal policial entraba a las viviendas, faltaba el falcon verde, y se llevaba a las personas tal como lo hemos visto en este video", afirmó la magistrada en su resolución.Tras referirse a los presuntos delitos cometidos por Massoni, la jueza Moreno lo describió como "un particular que ocupa un cargo provincial" que "se arroga facultades policiales, porta un arma de fuego, ingresa ilegalmente a una vivienda y detiene a una persona"."Este es el proceder de, no toda la policía del Chubut, pero sí de sus altos mandos: jefe de policía, jefe de unidad regional, segundo de unidad regional y el mismo ministro de Seguridad, particular que nada tiene que hacer en ese lugar, nada tiene que supervisar en ese lugar, nada tiene que hacer en un móvil policial porque la misma ley lo prohíbe", argumentó.La magistrada dijo que lo sucedidoSegún la magistrada, habría incurrido en los delitos de “abuso de autoridad, violación de domicilio, portación de arma sin autorización y daño”, y se le debería abrir una causa penal por ello.Además, según Diario Crónica, la jueza habría enviado un oficio al Gobierno Provincial para pedir explicaciones sobre el accionar controversial del funcionario público durante la detención del presunto criminal.