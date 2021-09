Alberto Fernández en la jura de ministros: "Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente"

El presidenteafirmó que en el Frente de Todos "cuando la gente" no acompaña con el voto el enojo es con el propio espacio "y no con la gente", al mismo tiempo que enfatizó que ya no lo verán "atrapado en disputas innecesarias e internas", en el marco de la jura de los nuevos ministros este lunes.El primer ministro en tomar juramento fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y le siguieron Santiago Cafiero, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, de Seguridad; Jaime Perzyck, de Educación; Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología; Julián Domínguez, de Ganadería, Agricultura y Pesca; y Juan Ross, como secretario de Comunicación y Prensa.En tanto, el jefe de Estado agradeció a los ministros salientes por su labor desde 2019 hasta ahora. "Los valoro porque les tocó ser ministros en un tiempo díficil y muy complejo. Me honraron con el esfuerzo que hicieron", expresó en alusión a Roberto Salvarezza, Sabina Frederic, Luis Basterra, Felipe Solá y Juan Pablo Biondi."Se vienen decisiones que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que la pandemia los afectó y no llegamos con la velocidad que hubieramos querido", adelantó.En esa línea, agregó que su coalición no pretende flexibilizar derechos de los que trabajan, a comparación de la oposición, y recalcó que hay "dos países en pugna". "El que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte, y el que apuesta a la ciencia para darle a los argentinos la salud que se merecen", sostuvo Fernández.Por último, aseguró que el Gobierno nacional va a recuperar el diálogo que perdió con la gente."Algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos, pero la solución no está en la división sino en que los argentinos estemos más unidos que nunca", concluyó.