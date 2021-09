Más cambios en el Gabinete: Cecilia Todesca pasa a Cancillería con Santiago Cafiero

De acuerdo a versiones oficiales, la economista, de muy buena relación con Cafiero, aceptó y ocupará el lugar de Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. En tanto, se está analizando que Neme, allegado de Juan Manzur, ocupe el lugar que deja Todesca en la Jefatura de Ministros.

Cafiero aún no definió quién será su vicecanciller.

La vicejefa de Gabinete,, recibió el ofrecimiento del flamante Canciller, Santiago Cafiero, para formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el marco de la conformación del nuevo Gabinete tras la derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) del pasado 12 de septiembre.Asimismo,Si bien trascendió que Cecilia Nicolini, asesora presidencial, quiere ocupar ese lugar, el ex jefe de Gabinete preferiría que fuera un diplomático de carrera. El funcionario respeta y valora el trabajo de Nicolini en la negociación de vacunas, pero considera que lo mejor sería que ese cargo lo ocupe alguien con experiencia y carrera en la diplomacia con lazos con “la línea”.El ex jefe de Gabinete no tocará ninguna de las últimas designaciones en las embajadas argentinas, ni los nombrados por Felipe Solá ni quienes vienen desde antes y están fijos en sus cargos. Su idea es tomarse al menos tres meses y realizar un análisis embajada por embajada.Al conocerse la propuesta de Cafiero a Todesca, este lunes el presidente Alberto Fernández les tomó juramento en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada a los nuevos ministros del Gabinete nacional. En la ceremonia encabezada por el Jefe de Estado asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.