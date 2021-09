El Gobierno reunió a supermercadistas para que "no suban precios" y evitar traslado de mejoras salariales a góndolas

Mientras el Gobierno nacional avanza, luego de la interpretación que realizó del "mensaje de las urnas", en mejorar la situación económica de los sectores de menores ingresos y de la clase media a través de paritarias y transferencias en asistencia directa para engordar los bolsillos, también impulsa reuniones específicas para evitar que esas medidas sean aprovechadas por otros sectores del empresariado para incrementar rentabilidad y trasladar ese dinero a la inflación

En ese camino, la secretaria de Comercio,, mantuvo una reunión de trabajo con losy les hizo unEl otro elemento importante que surge del pedido es el plazo hasta el que el Gobierno busca mantener los precios de los productos, con especial énfasis en los alimentos:. Sin embargo, fuentes cercanas a la reunión precisaron que esa fecha no significaría que posteriormente los pedidos de no aumentar o los controles se relajarán demasiado.Del encuentro entre la secretaria Español y los supermercadistas, que duró un poco más de una hora, participaron representantes de las principales cadenas de supermercados del país.Más allá de los programas de acuerdos con fecha de inicio y final, que se renuevan con modificaciones, como Precios Cuidados o el de cortes populares de carne, lo que el Gobierno hizo es pedirles a los empresarios supermercadistas contener aumentos en productos que no estén alcanzados por esas políticas.La Secretaría de Comercio Interior recibió a los ejecutivos nucleados en la Asociación de Supermercados (ASU). “En el marco de los contactos periódicos que forman parte de la mecánica de trabajo conjunta, se evaluó el funcionamiento de Precios Cuidados, de pautas de precios fuera de dicho programa, del Acuerdo Nacional de Precios de la Carne, y de la Ley de Góndolas, entre otros”, mencionaron desde la cámara sectorial.El objetivo de la Secretaría de Comercio Interior era, aseguraron fuentes de esa cartera, evitar que los últimos aumentos de salarios por los reajustes paritarios, al igual que la suba del Salario Mínimo o las restantes medidas que el Gobierno se prepara para anunciar y tienen que ver con mejorar los bolsillos más vulnerados después del macrismo y la pandemia, sean absorbidos por incrementos de precios en las góndolas.Según se informó, en el cara a cara con Comercio Interior las partes acordaronParticiparon del encuentro Guillermo Calcagno de Coto, Nicolás Braun de La Anónima, Pablo Lorenzo de Carrefour, Joaquín Santacoloma de Cencosud, Martín Tolcachir de Día, Ramón Quagliata de Libertad y Juan Quiroga de Changomás.Tras el encuentro, Español mencionó:Por su parte,, director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) expresó:Español comenzó una ronda de negociaciones con empresas de consumo masivos en los últimos días y recibirá la semana que viene a otros ejecutivos supermercadistas que esta tarde no formaron parte del encuentro."(Se busca) trabajar una agenda común para que el incremento del consumo forme parte de la reactivación económica, apuntalando la producción y la creación de empleo. El énfasis estará puesto en el cuidado del poder adquisitivo y la preservación del poder de compra, como prioridades de la gestión”, sostienen desde la cartera de Comercio Interior.Además del pedido de no aumentar precios de productos controlados ni aquellos que exceden esas políticas hasta diciembre, desde Comercio Interior ya les habrían anticipado a los supermercadistas que van a tener que ofrecer, de cara a las fiestas de fin de año, una “Canasta Navideña”- como suele ocurrir - con una lista de productos que en su momento determinará esa secretaría.Las ventas en los supermercados aumentaron durante julio 4,2% en términos interanuales y 4,6% en comparación con junio pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En tanto, en los comercios mayoristas las ventas crecieron en julio 7,9% a nivel interanual, al tiempo que no mostraron variaciones respecto a junio. Por su parte, las ventas en los grandes centros de compra el incremento fue de 285,7%, debido a que en igual mes de 2020 las operaciones en este sector estaban paralizadas por las medidas tomadas en medio de la primera ola de coronavirus.Volviendo a los supermercados, las ventas a precios corrientes durante julio ascendieron a $ 125.664 millones. De ese total, $ 105.412 millones (83,9%) correspondieron a los supermercados que tienen una suma total de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio mayor a 100.000 metros cuadrados.Los otros $ 20.251 millones (16,1%) correspondieron a los supermercados que tienen una superficie de salón de ventas menor o igual a 100.000 metros cuadrados.En julio las ventas en los supermercados totales a precios corrientes realizadas en efectivo ascendieron a $ 37.823 millones, equivalente a un 30,1% del total, con un aumento del 51,7% respecto a igual mes de 2020.