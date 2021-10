Qué estaba haciendo Macri cuando le avisaron de la indagatoria: valijas y Miami Beach

El ex presidente, por el momento, se esfuerza por no mostrarse con preocupaciones respecto de su situación judicial, con múltiples focos, y en la cual esta mañana se le sumó uno muy grave: el primer llamado a declaración indagatoria como imputado por el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.Tras conocerse la novedad, el ex mandatario le hizo llegar a algunos medios opositores que no regresará al país para declarar el 7 de octubre y que, por el contrario, seguirá su agenda como si nada hubiera sucedido. Tiene previsto, en ese sentido, viajar a Qatar por su cargo en la Fundación FIFA.Sin embargo, lo que se conoció en las últimas horas es que cuando se enteró de la indagatoria y la prohibición de salir de la Argentina que decidió el juez federal Martín Bava, Macri cambiaba de hotel en Florida, Miami Beach, arrastrando sus valijas, como se observa en fotografías que trascendieron.Una vez que regrese a la Argentina, Macri deberá pedirle permiso a Bava en caso de querer realizar un nuevo viaje. Es probable que apele la decisión del magistrado en busca de revertirla. En ese caso habrá que ver si acceden o no a su planteo.Por el momento, le hizo saber a Infobae que tiene pensado pedir que se postergue la fecha y, además, reveló que planea cargar contra el juez, como ya hacía antes con Alejo Ramos Padilla.Esta tarde, en diálogo con Política Argentina, la abogada de los familiares del San Juan, Valeria Carreras, aseguró que no será la única indagatoria que enfrentará Macri por causas vinculadas a lo que sucedió con el submarino y que las pruebas en el expediente que demuestran que fue el ex presidente quien ordenó y para quien se produjo el espionaje ilegal son múltiples.