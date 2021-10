Vidal usó el caso de una mujer que echaron con Macri y puso un emprendimiento con la indemnización

de forma insólita la ex gobernadora bonaerense reveló que "Samanta" - el nombre que citó - fue echada de su empleo en 2019, cuando gobernaba ella misma junto a Mauricio Macri, y que utilizó la indemnización que propone eliminar para poner el emprendimiento que constituye su actual sustento económico

#Insólito 📺 | "´Vino el (20)19 y perdí todo´": Vidal contó que se reunió con una mujer que se quedó sin trabajo cuando ella gobernaba la PBA y Macri la Nación y que logró poner un centro de estética con la indemnización por despido que Juntos por el Cambio propone eliminar. pic.twitter.com/81hU87qKq0 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 12, 2021

La candidata a diputada nacional de CABA por Juntos por el Cambiocontó que se reuniócon una mujer que le contó su situación de problemas económicos:"No escuchan, no hacen lo que yo hice hoy a la tarde, irme a tomar un café con Samanta, que es una mujer que me escribió por Instagram", comenzó Vidal, poniéndose como ejemplo de dirigente político, en una entrevista con Luis Novaresio por A24.Luego, Vidal, con actitud compungida, contó qué le dijo la mujer:De forma insólita y sin repreguntas de Novaresio, Vidal contó que la mujer con quien se reunió se quedó sin trabajo cuando ella gobernaba la Provincia y Macri la Nación y que logró poner su emprendimiento con la indemnización que la ex gobernadora, el ex presidente y Horacio Rodríguez Larreta proponer eliminar y reemplazar por un seguro financiado por los propios trabajadores."´Estoy buscando trabajo desde ese día`", añadió la aspirante a diputada por la Ciudad finalmente, ya sin la postura compungida y más bien en posición de indignación, sobre las supuestas palabras de Samanta. Y concluyó:Por el momento, fue el Gobierno nacional y el Frente de Todos quien presentó convenios sectoriales, por un lado, y un proyecto de ley, por otro, para dirigir los planes hacia la creación de empleos genuinos.Hace un mes, Vidal avaló un pedido de Larreta de "eliminar la doble indemnización por despido" pero también de modificar en general el sistema de la "indemnización e ir a uno de seguro". Luego buscó desmentir la propuesta, tambiéen avalada por otros dirigentes de JXC, pero el video expone que efectivamente la propuesta es ir a la modalidad de seguros , como el de la construcción, en los que los trabajadores financian gradualmente un fondo para sus indemnizaciones ante el despido.Vidal tildó de "engendro de vicepresidenta" a Cristina Fernández de Kirchner y opinó que en el gobierno hay dos ideas económicas de gestión y que al no ponerse de acuerdo perjudican el rumbo de la Argentina porque se mantienen en la inacción.Como suele hacer, Novaresio le preguntó a Vidal qué le diría a CFK si se encontraran a la salida del canal. "Apoye al presidente que eligió, que usted eligió. Háganse cargo, les quedan dos años. 40% de pobreza, 11 de desocupación, 115 mil Pymes que cerraron", dijo la ex gobernadora bonaerense usando la cifra vieja de desocupación y no la actualizada, un dígito inferior."Creo que no hay dudas de que la que gobierna hoy es Cristina, lo dije desde el primer día, pero hoy es más evidente", agregó, antes de rematar su violenta opinión: "Cristina es un engendro de vicepresidenta que es presidente y el presidente que no preside".