Alberto Fernández: "No quiero una sociedad que descarte argentinos, sino una que abrace a todos"

El presidentereiteró este martes que el Gobierno nacional quiere "terminar de una vez por todas con la falta de trabajo en Argentina" y señaló que el país que necesita construir, requiere de todos los argentinos, al encabezar un acto en Comodoro Rivadavia.En su visita por Chubut, el primer mandatario afirmó que "la pandemia en Argentina quedó atrás por el trabajo de toda una sociedad que no bajó los brazos" y señaló que queda por delante definir "qué sociedad queremos construir"., recalcó.A su vez, apuntó contra la oposición y destacó que. "Cuando me vienen a decir de eliminar las indemnizaciones por despido, yo les digo que ni loco", aseguró.En ese sentido, se refirió al decreto que firmó el pasado lunes para convertir los planes sociales en empleo genuino y capacitación laboral., destacó Fernández."Todavía algunos dudan de la importancia de la educación pública, ellos se hacen llamar liberales. Me hubiera gustado que aprendan de Sarmiento y Alberdi, y que abracen la educación como ellos lo hicieron. También me hubiera gustado que nadie piense que uno tiene la desgracia de caer en la enseñanza pública", enfatizó al compararse con la oposición.Por último, llamó a los argentinos a acompañar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones legislativas de noviembre porque "no todo es lo mismo"., concluyó.El Presidente afirmó que para el Gobierno es muy importante darles "respuestas rápidas a los argentinos" y aseguró que "el tiempo que viene es indudablemente mejor", al encabezar el acto central de Gabinete Federal en Chubut."Todo aquello que queríamos hacer – cuando el 10 de diciembre, llegamos con Cristina al Gobierno – lamentablemente se postergó, hasta el día 99, porque pasó lo que todos sabemos. Yo siento que estamos en el día 100. Ahora sí vamos a hacer lo que nos comprometimos a hacer.", sostuvo.En ese sentido, manifestó que necesita de "la fortaleza y la unidad de todos" porque es que lo va a impulsar en este tiempo que viene., expresó Alberto Fernández."Yo sé que me han dado un mandato y lo voy a honrar en la revancha, en el tiempo de descuento, en los dos años que nos quedan. Aunemos los esfuerzos para sacar a la Argentina de un tiempo de postergación", concluyó.