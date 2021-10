Alberto Fernández se reunió con Merkel, Macron y Sánchez en Roma

En la previa a su encuentro con Kristalina Georgieva, el presidente Alberto Fernández se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, los mandatarios Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, y las autoridades europeas Charles Michel y Ursula van der Leyen. De cada uno de los encuentros se llevó promesas de apoyo en sus planteos de mayor solidaridad internacional y cambio de reglas del sistema financiero.

Además, tuvo un breve encuentro con el presidente de los Estados Unidos,, durante la Cumbre del G20. Ambos hablaron de la amistad compartida con el papa Francisco y manifestaron su voluntad de mantener una charla más extensa en el futuro. Si llegará a concretarse en suelo europeo o deberá a esperar a otra ocasión, todavía no se sabe y depende de las exigentes agendas que ambos tienen estos días.Con, el jefe de Estado argentino repasó la relación entre los dos países. Alemania es el principal socio comercial que tiene el país dentro de la Unión Europea, con un volumen de comercio internacional que superó los 2700 millones de dólares en el año 2020.Además, agradeció el apoyo de la canciller alemana para alcanzar acuerdos sustentables con el FMI y el Club de París. Para Fernández, el postergado encuentro tuvo sabor a revancha, porque en Mayo, durante su gira anterior por el Viejo Continente, las restricciones sanitarias no le permitieron visitarla en Berlín.Sobre su reunión con, el mandatario argentino y el presidente Francés “reafirmaron las visiones compartidas sobre la acción climática y la preservación de la biodiversidad a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género", entre otras. Asimismo, Fernández agradeció especialmente el apoyo brindado por Francia tanto en la negociación que Argentina mantiene con acreedores privados como con el Club de París y el FMI.También expresaron su interés en ampliar la agenda comercial y de inversiones entre ambos países, así como favorecer mayores vínculos entre las empresas argentinas y francesas, sobre todo en los sectores de energías renovables, infraestructura y automotriz.Por otro lado, coincidieron en la importancia de dar impulso a la cooperación científico-tecnológica bilateral, que tiene a Francia como el primer socio internacional de la Argentina, con más de 100 proyectos bilaterales en ejecución.Fernández también compartió una reunión bilateral con su par del Gobierno de España,, en el que coincidieron en la preocupación sobre los desafíos que deja la pandemia, sus graves consecuencias políticas, sociales y culturales a nivel global, teniendo en cuenta sobre todo su impacto en la región latinoamericana.Durante la reunión, el mandatario argentino agradeció a Sánchez su apoyo en las negociaciones que lleva adelante la Argentina con el FMI y el Club de París y reconoció especialmente la acción solidaria del gobierno español por realizar una donación de 2.202.800 vacunas a nuestro país a través del mecanismo COVAX.En tanto, los Presidentes ratificaron su voluntad de avanzar en la implementación del “Plan de Acción para la Profundización de la Asociación Estratégica para el bienio 2021-2023″ como una vía para trabajar sobre los temas identificados como prioritarios para ambos países.También acordaron reforzar la relación económico-comercial bilateral y promover una mayor interrelación entre empresarios de ambos países para facilitar y diversificar el comercio bilateral, agregarle valor, incorporar nuevas tecnologías y concretar nuevas inversiones.España es un socio comercial clave para la Argentina, tiene el cuarto lugar en el contexto europeo y en 2020 el comercio bilateral alcanzó los 1.800 millones de dólares, con exportaciones del orden de US$ 1.100 millones. Asimismo, es el segundo inversor externo en nuestro país y la Argentina es el sexto destino de inversión externa española en el mundo.Por último, el Jefe de Estado argentino se reunió en sendos encuentros bilaterales con elcon quienes repasó temas de interés de la agenda bilateral y diversas vías para profundizar la cooperación existente y sus posibilidades de desarrollo.También abordaron temas multilaterales y regionales, entre los que se mencionó el fortalecimiento del diálogo entre la Unión Europea y la CELAC y la problemática del cambio climático, teniendo en cuenta la proximidad de la 26° Cumbre de Naciones Unidas sobre la temática.La Unión Europea, como bloque, es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Existe, además, una intensa agenda de cooperación en diversos campos, tales como ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación y cultura.