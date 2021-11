Evo Morales y Rafael Correa en Argentina: participarán de un acto junto a Alberto Fernández

Los ex mandatarios Evo Morales y Rafael Correa se encontrarán el próximo jueves con Alberto Fernández en el marco de la presentación del libro del expresidente de Bolivia en la Embajada de México.

Evo Morales fue el primero en llegar a Buenos Aires, anoche desde Bolivia, en un vuelo que aterrizó en Ezeiza. Y este miércoles, en un avión privado, arribó el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa.De no haber cambios, el Presidente argentino, que llegó esta mañana de Europa, será el orador principal el jueves 4 de noviembre en la presentación del libro, de Alfredo Serrano Mancilla y editado por Sudamericana, que cuenta la salida de Morales su país el 10 de noviembre de 2019 tras un Golpe de Estado.El Presidente argentino es el autor del prólogo del libro de Serrano Mancilla y asegura que se trata de la “crónica de un instante”. Pieza clave en la salida de Bolivia rumbo a México -aún no había asumido la presidencia argentina cuando Morales tuvo que renunciar-, Fernández cuenta intimidades de aquel día: con quién estaba, cómo se enteró de que el clima social en contra de su aliado político se agitaba y el diálogo telefónico que mantuvo con el boliviano., revela Fernández en el prólogo.Además,En la presentación del jueves en la embajada mexicana también hablará Correa, otra pieza clave de la agenda latinoamericana del gobierno argentino. Como con Arce, Fernández también respaldó públicamente al candidato presidencial del correísmo en Ecuador, Andrés Arauz, pero la realidad fue otra por allí: el ex banquero Guillermo Lasso obtuvo una contundente victoria en el ballotage del 11 de abril pasado., aseguró Correa en un breve contacto con Infobae esta mañana en Ezeiza.El ex presidente boliviano y Fernández tienen una relación estrecha. El argentino apoyó explícitamente a Morales cuando estaba en el país y también permitió que desde aquí motorizara la campaña política que logró llevar a su candidato Luis Arce al Palacio del Quemado, escribió Fernández en el la introducción del libro que salió a la venta ayer.Evo no dio precisiones sobre su estadía en Buenos Aires y desde el Gobierno nacional infomaron que hasta el momento no hay una reunión prevista con los ex mandatarios.