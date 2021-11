Tras reconocer que el préstamo del FMI financió la fuga, Macri acusó a Alberto de "endeudar al país a una velocidad nunca vista"

Sus dichos se dan días después de confesar que la plata del organismo internacional se utilizó durante su gestión para "pagar a los bancos comerciales".

Tras reconocer que el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a su gobierno financió la fuga de capitales, el expresidente Mauricio Macri se animó a asegurar que el actual Gobierno está “endeudando al país a una velocidad nunca vista en la historia argentina”., señaló en diálogo con LU6 Radio Atlántica y Canal 2 de Mar del Plata.En la misma línea, reivindicó al FMI y consideró que "el problema no es el Fondo, el problema es que tenemos un gobierno sin rumbo ni plan".En otro tramo de la entrevista, Macri afirmó que el rumbo de su gobierno "era el correcto" y sostuvo que "más allá de los errores cometidos en ese rumbo, había futuro". También dijo que si Juntos por el Cambio vuelve al gobierno en 2023 "la prioridad será generar trabajo para los argentinos","Hoy en Juntos por el Cambio hay mucha claridad acerca de lo que hay que hacer, hay una experiencia adquirida.", sostuvo Macri, al tiempo que agregó:Por último, aseguró: “El 15 de noviembre termina la era de la irracionalidad, colapsa el absurdo, la mentira y comienza una etapa de sana convivencia entre los argentinos, aunque todavía, por supuesto, van a faltar recorrer dos años muy difíciles en los que tendremos que hacer control de daño con un gobierno que no tiene rumbo”.La nueva revelación del ex mandatario sería clave en la causa judicial en la que está imputado junto a diversos funcionarios de su gobierno por "defraudación y malversación de caudales públicos".Según detallaron fuentes de la OA a El Destape, que formalizó esta denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación al fiscal Franco Picardi,En ese marco, la OA detalló que ya se les otorgó todo lo requerido paraPor su parte,y tendrá como "tema central" las declaraciones de Macri sobre el préstamo del FMI que tomó su gobierno., consideró el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), José Luis Gioja.