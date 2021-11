Elecciones 2021: qué pasa si no voté y cómo justificar la ausencia

En las elecciones generales del pasado domingo, 34 millones de argentinos estuvieron habilitados para votar pero no todos se acercaron a las urnas para emitir su voto. De esta manera, quienes no asistieron deben justificar su ausencia o pagar una multa económica.

#EleccionesArgentina Si no votaste, dentro de los 60 días posteriores a la elección, debés justificar la no emisión del voto con la constancia que lo acredite.



Ingresá en nuestro Chat Bot y elegí la opción 4: https://t.co/7Ja8LwyXUN pic.twitter.com/4zEsXc2UU0 — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) November 15, 2021

El monto que va entre $100 y $500 se puede pagar personalmente en las sucursales del Banco Nación o simplemente de forma electrónica. La información tarda dos días hábiles en actualizarse.

La Cámara Nacional Electoral (CNE), máximo organismo judicial en materia de elecciones, advirtió este lunes que los ciudadanos que no votaron ayer, deberán justificar su inasistencia dentro de los 60 días posteriores a la elección., publicó la CNE en su cuenta de Twitter.Por lo tanto, quienes no puedan acreditar la ausencia por motivos razonables o de salud, deberán pagar una multa. De no pagarlas, serán infractores que no podrán ejercer un cargo público ni obtener un pasaporte por un año, entre otros trámites.El dinero recaudado está dirigido al Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.Sin embargo, si una persona considera que figura de manera errónea en el listado de infractores puede hacer su reclamo correspondiente en la Secretaría Electoral de su domicilio.