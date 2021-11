Un año de la muerte de Diego Maradona: qué programas, series y documentales se puede ver

Es que el 25 de noviembre de 2020 murió Diego Armando Maradona. Pero se fue su cuerpo, y no su recuerdo. Justamente por eso, con este primer aniversario del fallecimiento del astro llegan múltiples programas, series y documentales para ver en la televisión, web y plataformas online

Este jueves 25 de noviembre no será un 25 de noviembre más en la República Argentina. Ni en el mundo. Ni será el último 15 de noviembre especial. De hecho, tal vez de acá en más lo sean todos.Laestrena un especial en homenaje a Maradona de la mano del talento del dibujante. A partir de trabajos especialmente realizados para el ciclo, el artista dialogará, según consignó Página 12 en un raconto de los homenajes, con figuras del deporte, la cultura y la sociedad argentinas.Además de Rep, participarán del programa la periodista deportiva y futbolista Ayelén Pujol; la jugadora y directora técnica de La Nuestra Fútbol Feminista Villa 31 Mónica Santino; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el escritor y músico Alejandro Dolina; el periodista y escritor Daniel Dátola; y el escritor y guionista Pedro Saborido."Diego está lleno de imágenes y de palabras, que mutan dependiendo de la trayectoria de su vida. En el mundo, Maradona es más popular que Jesús y que los Beatles”, señaló el humorista gráfico.Y reflexionó que "las actitudes de Maradona dolían tanto a la FIFA como al Vaticano, como a los políticos o a la familia tradicional", dado que "era un abejorro molesto y a muchos irritaba", pero "ojo, siempre dependiendo de lo mediático".A la misma hora,emitirá el último episodio de. Se trata de el ciclo que la señal produjo especialmente para este aniversario y que emitió durante toda la semana.Conduce Gonzalo Bonadeo y se trata de imágenes inéditas o pocas veces vistas, que incluyen umerosas entrevistas que durante un tiempo Diego le concedió a Enrique Moltoni, el periodista deportivo del viejo Nuevediario. Un acercamiento familiar y cotidiano al Maradona que vivió entre 1985 y 1994.Ense podrá ver a partir de este jueves el último episodio de la primera temporada de, la serie de ficción que trajo polémico y recorre la vida del Diez y que contó con su aprobación en vida.En este capítulo, se verá a Maradona preparando junto a Guillermo Cóppola su partido homenaje, mientras reanuda su amistad con Carlos Ferro Viera y se distancia aún más de Claudia Villafañe.Además se contará el recorrido de la selección Argentina por el Mundial de México ‘86, donde Maradona se consagró definitivamente como el mejor jugador de todos los tiempos.En, en tanto, el recordatorio a Diego recae en, el profundo documental de Asif Kapadia (Senna, Amy). Se eligieron más de 500 horas de material audiovisual inédito del futbolista, entrevistas a Maradona y a allegados y especialistas.Es un documental que retrata fundamentalmente la intensa estadía triunfal en Nápoles. Diego Maradona se podrá ver, además, este jueves a las 23 por OnDirecTV (201 y 1201) del sistema de TV Paga.“A medida que pasa el tiempo, me siento cada vez más privilegiado de haber pasado tiempo con él, me alegra haber tenido la oportunidad de hacer la película que espero con el paso del tiempo vea más gente”, reflexionó Kapadia, a raíz del aniversario.Y, quien fuera director de documentales de otras figuras como Ayrton Senna y Amy Winehouse, agregó: “Espero que nuestra película se convierta en la versión definitiva de la historia de Diego. Para entender al hombre, de dónde vino, lo que hizo, lo que atravesó, los altibajos, a través de su propia voz y acciones, así como de las personas que mejor lo conocieron, y ver de cerca a Diego y a Maradona. Si lo amabas u odiabas, ojalá nuestra película te haga entender un poco mejor a un hombre muy especial, complejo, contradictorio y tal vez sientas algo de empatía una vez que entiendas su camino. Una cosa es segura, nunca habrá otro como él”.En DirecTV GO también se podrá ver una serie de contenidos on demand sobre el deportista argentino. Se destacan el programa especial La película: Maradona x Asif Kapadia y el ciclo Hilos, ambos conducidos por el periodista Juan Pablo Varsky, además de otros programas dedicados al futbolista como Vamos a la Caye – Episodios Diego Maradona y Especial: Diego Maradona, Ranking y el documental Maradona confidencial.En el caso, ofrece a sus abonados Más allá de Diego, una nueva serie documental producida por BTF Media, que repasa la vida de Maradona y analiza su trascendencia como fenómeno cultural mundial.Estructurada en tres partes de 42 minutos, el producto construye su recorrido a partir de imágenes de archivo, registros audiovisuales inéditos y testimonios de familiares, colegas, entrenadores, amigos y periodistas locales e internacionales, entre las que se destaca una entrevista exclusiva a Ronaldinho. Es una creación del cineasta chileno Hernán Caffiero, director ganador del Premio Emmy Internacional por Una historia necesaria.La plataforma también cuenta en su oferta con Maradona confidencial, un documental del sello National Geographic producido en Italia, que se sumerge en la historia del mejor futbolista de todos los tiempos.Por último, Relatores: desde las cero hora del jueves y hasta las 24 el equipo de relatores de fútbol que encabeza Víctor Hugo Morales desplegará una programación especial en vivo dedicada complemente a Diego Maradona.Las 24 del 10 es la propuesta que se podrá seguir a través de la aplicación o la web de relatores.com.ar, en la que participarán en distintos segmentos Víctor Hugo, Alejandro Apo, Alejandro Dolina, Alejandro Wall, Andrés Burgo, Matías Canillán, Leandro Illia, Sergio Arcapalo, Viviana Vila, Alejandro Fabbri, Ayelén Pujol y Mex Urtizberea. Pasarán por el especial AM/PM dedicado a Diego las voces y los recuerdos de Miguel Rep, Andrés Ciro Martínez, Juanse, Claudio Paul Caniggia, Pedro Troglio, Fernando Signorini, Hugo Conte y Cucuza Castiello, entre otros.