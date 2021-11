Denuncian que Macri "intimidó" y atacó "por ser mujer" a la abogada de familiares del ARA San Juan

ahora Mauricio Macri ataca a la abogada de la querella, quien respondió denunciando que es una acción "intimidatoria" que reviste mayor gravedad por "ser mujer" y "de barrio"

“La presentación de Macri, solo la puedo tomar como una intimidación, como un freno no solo a esta querella sino a mi impronta profesional, con la que solo busco justicia. ¿Cómo no temer, si quien me acusa es quien detenta mayor poder? Quizás por ser mujer, quizás por ser solo una abogada de barrio, no entiendo esta reacción"

En una de las pocas maniobras que le faltaban en la causa en la que se lo acusa de haber ordenado y consumido espionaje ilegal contra los familiares de los submarinista fallecidos en el ARA San Juan,La accion de la defensa de Macri, que representa, ocurrió luego de la denuncia de la querella mayoritaria que encabeza Carreras contra el ex presidente por no haber notificado de manera correspondiente su escala en Qatar, durante su viaje a Arabia Saudita, para luego reiterar la maniobra en su intención de irse a Chile.Tras la autorización de Bava, la defensa, a cargo de Lanusse, informó tardíamente que el ex presidente pasaría también por Doha, donde se quedó dos noches, para hacer escala antes de su regreso al país.Ante el planteo de la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, representados por Carreras, el abogado de Macri se quejó, como viene haciendo todo el tiempo, y acusó de hacer"Reitero que siempre se actuó con la verdad y buena fe", dijo Lanusse, dedudos antecedentes, e insistió en su ataque personal contra la abogada:Carreras reaccionó de inmediato ante la estrategia de Lanusse y denunció: