Procrear II: abren las inscripciones para el sorteo de 900 viviendas en todo el país

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi anunció que este jueves 2 de diciembre abre la inscripción para sortear 900 viviendas en Desarrollos Urbanísticos de Procrear II en 14 provincias.

se habilitará la inscripción para acceder al sorteo de las unidades funcionales

Los y las interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 20 de diciembre. Luego, el lunes 27 de diciembre, se realizará el sorteo para adjudicar las viviendas disponibles para esta nueva etapa.

En esta ocasión,ubicadas en los predios de Bahía Blanca, Bolívar, Canning, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Ezeiza, Ituzaingó, Lincoln, Morón, San Antonio de Areco, San Miguel, San Nicolás, Suipacha, Tigre (Buenos Aires); Resistencia (Chaco); Puerto Madryn (Chubut); Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison, San Francisco (Córdoba); Ciudad de Corrientes (Corrientes); Santa Rosa (La Pampa); Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Martín, San Rafael (Mendoza); Posadas (Misiones); Zapala (Neuquén); Tartagal (Salta); Ciudad de San Luis (San Luis); Parque Federal, Sunchales (Santa Fé); Ushuaia (Tierra del Fuego) y Yerba Buena (Tucumán).La línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II, en el marco del programa federal Casa Propia, ofrece a las familias el acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en los predios donde el Estado Nacional lleva adelante obras.A través de este programa, además, se atiende a la diversidad de las demandas habitacionales, así como a la particularidad de cada provincia y municipio donde se lleva adelante.- No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.- No tener bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción.- Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.- Tener entre 18 y 64 años- Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente (solicitante y su cónyuge o pareja conviviente) entre dos y ocho salarios mínimos (SMVyM). Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada.- Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 mesesPara inscribirse es necesario ingresar a la página oficial del plan www.argentina.gob.ar/habitat/procrear y desde el sitio los guiarán hasta llegar al formulario que el usuario debe completar