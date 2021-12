Vizzotti afirmó que es "inevitable" que la variante Ómicron llegue a la Argentina pero descartó la vacunación obligatoria

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este sábado que es "inevitable que la variante Ómicron se siga propagando y llegue a la Argentina", y descartó la vacunación obligatoria porque considera que el país tiene una "muy buena" cobertura de vacunación., apuntó la ministra en diálogo con CNN Radio.Al respecto, Vizzotti aclaró que la expectativa sobre esta nueva variante, que surgió en Sudáfrica y avanza en el hemisferio norte, es que "aumenten los casos pero no las hospitalizaciones y muertes", aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta.Al descartar la vacunación como una medida obligatoria, la titular de la cartera sanitaria apuntó a avanzar con la vacunación en el país, la que consideró como "muy buena"., especificó.En ese sentido, aseguró que se deben realizar "acciones para estimular más y acelerarla, como vacunar en recitales, lugares abiertos o ir casa por casa para llegar a marzo con la mayor cantidad de personas con refuerzos"., señaló Vizzotti y agregó que el grupo etario que más influye en esta población es el de entre 18 y 39 años, que "ademas de beneficiarse individualmente va a ser clave porque son quienes más se movilizan y podrían ser también un factor de transmisión viral".Otra herramienta, que según manifestó Vizzoti dialogaron con el Consejo Federal de Salud y se programará la próxima semana, es trabajar en elA su vez, la ministra aseguró que imponer restricciones a las personas que no están vacunadas "es una herramienta importante para las jurisdicciones y municipios, en base a la situación epidemiológica y la cobertura de la vacunación"., detalló.Por último, Vizzotti apuntó que "no se sabe mucho" de la variante Omicrón y contó que "lo primero que se hace es que del laboratorio se secuencia la variante, que informa que tiene 32 mutaciones en la proteína de la espiga, que es donde la vacuna apunta"."La cantidad de mutaciones en la proteína es el doble de la variante Delta y eso es preocupante y genera dudas sobre si es más transmisible, o letal, o si van a llegar a funcionar las vacunas", añadió.Tras recordar que en Sudáfrica hubo un aumento exponencial de casos pero sin reportes de fallecidos, Vizzotti señaló quey agregó que las vacunas "puedan probablemente responder menos" pero descartó que no sirvan.