La gestión bonaerense de Kicillof duplicó la cantidad de plazas carcelarias hechas por Vidal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró 240 lugares para el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en Campana, Lomas de Zamora y La Plata, y contrapuso la ampliación de las plazas carcelarias construidas durante su gestión con los escasos avances en ese sentido realizados por la administración de María Eugenia Vidal

Es que el mandatario bonaerense concluyó que su gobierno ya duplicó la cantidad de plazas carcelarias construidas durante todo el mandato de cuatro años de Vidal y, en ese sentido, consideró que en el Gobierno anterior "dejaron un desastre" que llevó a la superpoblación en los penales de la provincia de Buenos Aires., precisó Kicillof, y analizó que "se trata de un cambio muy profundo" que "en general está designado a no hacerse nunca, porque implica inversiones muy grandes y que tardan mucho, y el resultado no es fácil de ver".El Plan de Infraestructura Penitenciaria contempla la creación de 10 mil nuevas plazas, lo que totaliza 12.200 en los 4 años de gestión y representa la mitad de lo que se construyó en 200 años de historia de la provincia. El objetivo es disminuir el hacinamiento en las 64 unidades del SPB, que alojan el 50% del total de los privados de su libertad en la Argentina.Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y sostuvo que "la provincia tiene grandes problemas estructurales y (para Vidal) ser gobernadora consistía en esconderlos o dar soluciones coyunturales"., describió el gobernador.Asimismo Kicillof señaló que las personas que fueron condenadas "deben reinsertarse y reemprender una vida fuera del delito", por lo cual las cárceles no pueden ser "un infierno, como ocurría".A la vez, expresó que "este no es un tema penitenciario sino también de seguridad porque hay superpoblación del 100 por 100 en las cárceles" y deben afectarse efectivos policiales para el cuidado de esas personas. En ese sentido, y como acuerdan los especialistas, señaló que "las comisarías no están preparadas para eso, sino que deben cumplir un rol transitorio, por muy poquito tiempo cuando se detiene a alguien"."Por eso, la construcción de 15 alcaidías nos permite reemplazar, cerrar y clausurar los calabozos de las comisarias", subrayó, y puso de relieve el plan "revolucionario" denominado "Más trabajo, menos reincidencia" para insertar laboralmente al privado de la libertad una vez que cumple con la pena porque -dijo- "tenemos la determinación política de resolver un problema histórico de fondo"."La voluntad está, el resultado está. Falta seguir por dos años más y después seguir por ese camino mucho tiempo más. Vamos a seguir con las políticas de fondo mucho tiempo más", cerró.En el marco del Programa de Infraestructura Penitenciaria bonaerense, con fondos nacionales y provinciales se financiarán 4 unidades penitenciarias de 1.000 plazas cada una; 2 unidades en Merlo; una en Moreno, otra en Florencio Varela y 15 alcaidías de 300 plazas cada una en: Merlo, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Berazategui, Escobar, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Ezeiza, La Matanza, Morón, Hurlingham, Tres de Febrero, Tigre y Mercedes.Las obras incluyen espacios educativos y de formación laboral, destinados a mejorar la reinserción social de las personas privadas de la libertad y la baja de la tasa de reincidencia.A la vez, desde el Gobierno se precisó que se cambió el paradigma de la ejecución de la pena: ahora las personas cumplen su condena en unidades cercanas a su grupo familiar y a los municipios de donde provienen.