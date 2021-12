Macri se reunió con el jefe de los fiscales que Vidal dejó en Provincia: ¿Hablaron de la FIFA?

ahora fue a comer y se mostró en público con el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, y la polémica no se hizo esperar

Parece ser que ano le importa que se investigue que no sólo armó unapara presionar y manipular a jueces y fiscales durante su gobierno, sino que también sigue mostrándose "influyente" ante la Justicia, lugar en tiene múltiples causas y se encuentra procesado, embargo y sin posibilidad de salir del país:El ex presidente compartió hoy un almuerzo con el jefe de los fiscales quedejó atornillado a su cargo en un famoso restaurante de San Isidro, pero fueron sorprendidos por el periodista, que los interpeló y fotografió."Me llamó la atención verlos juntos por las causas que tiene en la Provincia de Buenos Aires", contó Duggan en diálogo con C5N. Y agregó:Cabe recordar que Macri está procesado en la justicia federal con asiento en Dolores por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan, investigación que busca obstruir quitándose al juez Martín Bava de encima y llevarla a Comodoro Py.Duggan pidió imaginarse "una foto de Cristina Kirchner con el jefe de los fiscales en un restaurante", señaló que "se hubiera parado el país" y sostuvo que la foto con Conte Grand implica "la impunidad de Mauricio Macri y los funcionarios por él nombrados"."Recordemos que a Conte Grand lo nombró María Eugenia Vidal. La impunidad de los dos me parece increíble. Pornográfico", concluyó el periodista.Sin embargo, la pregunta es entonces por qué se reunieron, si según el procurador el encuentro no tiene nada de malo. El portal Infocielo publicó queSí, la entidad que dirige los destinos del fútbol mundial en la que Macri tiene un llamativo contrato y cargo. Lla conversación, explicaron, giró alrededor de la intención de Macri en sumar a Conte Grand al proyecto de la Fundación FIFA respecto del cuidado de la niñez y el medio ambiente, entre otros asuntos.A su vez, desde el entorno del jefe de los fiscales dijeron que no hay "incompatibilidad" ni "conflicto de intereses" porque Conte Grand no tiene "competencia federal" y, según dijeron, Macri no está involucrado en ninguna causa dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.Hay que recordar que la Fundación Fifa se creó en 2018 con el objetivo de "contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo", según define en su web oficial.Más allá de las explicaciones formales e informales, la foto entre Mauricio Macri y Julio Conte Grand reavivó las críticas al funcionario bonaerense, sostenidas en su cercanía y parcialidad respecto de dirigentes de la primera plana de Juntos por el Cambio.