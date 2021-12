Mala noticia para Carlos Tevez: tendrá que pagar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas

Carlos Tevez recibió un duro revés judicial: la Justicia rechazó su cautelar para evitar el pago del impuesto extraordinario a las grandes fortunas

Mientras evalúa si seguirá jugando al fútbol o, como reconoció que podría suceder, se meterá de lleno en la política de Boca Juniors de la mano depara pelear contraEn específico, la decisión fue tomada por el, quien, medida que ya lleva recaudada una importante suma para el Estado, de la cual ya se ejecutó más del 70%.Tevez había argumentado que el cobro del impuesto es inconstitucional y confiscatorio, dado que el aporte que debería realizar, según precisaron sus abogados, representa una incidencia del 200,40% de sus rendimientos percibidos del año 2020.Señaló que ello “se torna más gravoso si se realiza esa comparación tomando en cuenta la incidencia conjunta en el ejercicio fiscal 2020 del nuevo tributo creado con más el Impuesto sobre los Bienes Personales, tributo de ejercicio que es sustancialmente análogo al Aporte y el Impuesto a las Ganancias”.Entonces lo que hizo el ex futbolista de la Selección nacional fue una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para obtener la declaración de inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad de la Ley 27.605. Y pidió además una cautelar para que no se le cobre.La justicia le dijo que no y, entre sus fundamentos, el Tribunal entendió que el Aporte Solidario representa la recaudación de recursos tendiente a la satisfacción de las necesidades públicas en particular en el contexto de crisis sanitaria y económica actual., le respondieron.Asimismo, cuando la pretensión cautelar se intenta contra la Administración Pública “es menester demostrar prima facie - y sin que ello implique un prejuzgamiento de la cuestión de fondo-, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible”, agrega el fallo.Tevez, que recientemente reconoció su "amistad" con Macri y Angelici y hasta admitió que son ellos quienes lo invitan a sumarse a la política xeneize, no fue el único futbolista o ex futbolista que quiso salvarse de pagar el impuesto por única vez. Varios ex Boca durante el macrismo, como; el ahora ex Racing; y otros como Gabriel Batistuta y Diego Placente, son algunos de los que también se presentaron ante la justicia con la misma idea.