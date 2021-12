La Cámara de Comercio plantea que el empleador no pague el sueldo "a un trabajador que no quiere vacunarse"

Ante la discusión sobre la aplicación del pase sanitario, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, planteó este miércoles que "el empleador no debería pagarle el sueldo a un trabajador que no quiere vacunarse” pero advirtió que el problema de la industria de los juicios laborales podría generar muchos conflictos., lanzó el titular de la entidad en declaraciones con Radio Rivadavia, en relación a la próxima implementación del pase sanitario y el rebrote actual de contagios.La habilitación del certificado de vacunaciòn se convirtió en un tema central entre las cámaras empresariales, respecto a las exigencias para los empleados en el marco de la presencialidad dentro del espacio de trabajo.En ese sentido, las cámaras empresariales dejaron en claro que los empleados no vacunados van a generar conflictos con los empleadores en materia de presencialidad. “El empleador no debería pagar el sueldo del trabajador que no acude a trabajar porque no quiere vacunarse contra el Covid-19”, insistiò Grinman., consideró Grinman.De este modo, advirtió el presidente de la CAC,desde lo legal, por lo que exigió que en esta situación “debe intervenir el Estado para proteger tanto al empleado como al empleador".Desde la CAC expresaron su preocupación ante la falta de certezas en este marco legal: