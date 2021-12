¿Quiénes son los intendentes que podrán ir por otro mandato en 2023?

Tras la modificación a la norma en la Legislatura bonaerense, 74 jefes distritales que no podían renovar mandato ya están habilitados y otros 23 que están en licencia desde el 10 de diciembre pasado, también quedaron habilitados para ser reelectos en 2023.

De esta manera, 97 intendentes del oficialismo y la oposiciòn de toda la Provincia estaban en vilo ante la expectativa de la aprobación de la norma en el Congreso bonaerense.En primer lugar,que no podían ser reelectos, ahora sí están habilatados, luego de la modificación a la ley que limitaba las reelecciones, aprobada durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.Al mismo tiempo, otrosy luego renovaron mandato en 2019, podrán presentarse en 2023 para un nuevo período.Se trata de aquellos que pidieron licencia antes del 10 de diciembre pasado. La ley establece que si el funcionario solicitan una licencia antes de cumplirse los dos años del segundo mandato, pueden presentarse para ser elegidos en un eventual tercer período.El, que lleva la firma de la ex gobernadora María Eugenia Vidal dice: "Determinar que la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo establecida en los artículos 3 del Decreto-Ley 6769/58, 148 de la Ley 13688 y 13 bis de la Ley 5109 -todos ellos en los términos de la Ley 14836-, abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados".Entonces, quienes pidieron licencia llegarán al 2023 con menos de dos años al frente de su segundo mandato, con lo cual podrían presentarse a una reelección en los próximos comicios.-Javier Osuna, General Las Heras.-Alberto Descalzo, Ituzaingó.-Mario Ishii, José C. Paz.-Ricardo Curuchet, Marcos Paz.-Juan Ustarroz, Mercedes.-Julio Zamora, Tigre.-Ricardo Casi, Colón.-Mario Secco, Ensenada.-Fernando Gray, Esteban Echeverría.-Alejandro Granados, Ezeiza.-Andrés Watson, Florencio Varela.-Germán Lago, Alberti.-Pablo Zurro, Pehuajó.-Javier Gastón, Chascomús.-Juan Carlos Veramendi, General Paz.-Gustavo Walker, Pila.-Gustavo Barrera, Villa Gesell.-Marcelo Santillán, Adolfo Gonzales Chaves.-Julio Marini, Benito Juárez.-Alejandro Acerbo, Daireaux.-Roberto Alvarez, Tres Lomas.-Juan Carlos Gasparini, Roque Pérez.-Gustavo Cocconi, Tapalqué.-Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo.-Marcos Pisano, Bolívar.-Gustavo Posse, San Isidro.-Jaime Méndez, San Miguel.-Alejandro Federico, Suipacha.-Diego Valenzuela, Tres de Febrero.-Sebastián Abella, Campana.-Javier Olaeta, Arrecifes-Javier Martínez, Pergamino.-Manuel Passaglia, San Nicolás-Daniel Cappelletti, Brandsen.-Néstor Grindetti, Lanús.-Jorge Etcheverry, Lobos.-Gonzalo Peluso, Magdalena.-Vicente Gatica, Bragado.-Victor Aiola, Chacabuco.-Calixto Tellechea, Florentino Ameghino.-Franco Flexas, General Viamonte.-Eduardo Campana, General Villegas.-Pablo Petreca, Junín.-Salvador Serenal, Lincoln.-Mariano Barroso, Nueve de Julio.-Jorge Reynoso, Rivadavia.-Miguel Fernández, Trenque Lauquen.-Emilio Cordonnier, Ayacucho.-Esteban Reino, Balcarce.-Camilo Etchevarren, Dolores.-Osvaldo Dinápoli, General Belgrano.-Jorge Rodríguez Ponte, General Lavalle.-Esteban Santoro, General Madariaga.-Arnaldo Harispe, Lezama.-Juan José Fioramonti, Lobería.-Matías Rapallini, Maipú.-Martín Yeza, Pinamar.-Maxi Suescún, Rauch.-Miguel Gargaglione, San Cayetano.-Miguel Lunghi, Tandil.-Héctor Gay, Bahía Blanca.-Raúl Reyes, Coronel Dorrego.-Mariano Uset, Coronel Rosales.-Martín Randazzo, General Lamadrid.-José Zara, Carmen de Patagones.-Guillermo Pacheco, Pellegrini.-Facundo Castelli, Puán.-Sergio Bordoni, Tornquist.-Hernán Bertellys, Azul.-Ramón Capra, General Alvear.-Ezequiel Galli, Olavarría.-José Luis Salomón, Saladillo.-Julio Garro, La Plata.