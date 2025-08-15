Axel Kicillof pidió "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"

El gobernador bonaerense destacó la vigencia de los ideales sanmartinianos y llamó a sostenerlos en la práctica diaria.
Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades. Axel Kicillof (@Kicillofok) August 17, 2025
En nuestra pic.twitter.com/KXnDRWzEqs
2
Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió la suspensión del embargo de sus bienes ante el ultimatum de la Justicia
3
Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio
4
Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo