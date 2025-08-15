Axel Kicillof pidió "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"

Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó al Padre de la Patria José de San Martín "por su gesta, pero sobre todo por sus ideas".“Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades”, expresó el mandatario bonaerense en su cuenta de X.Además, el gobernador subrayó que la figura del Libertador sigue marcando el rumbo de las políticas públicas en la provincia.“En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo", resaltó.