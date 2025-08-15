Pablo Nicoletti, de Somos Buenos Aires, advirtió que los Adorni son la nueva casta

El candidato a diputado provincial de Somos Buenos Aires por la Octava Sección Electoral, Pablo Nicoletti, aseguró que Manuel y Francisco Adorni, que encabeza la lista libertaria, son la "nueva casta".En diálogo con Noticias Argentina, expresó: "Estoy convencido de que los Adorni son la nueva casta. Se deben llevar 30 millones de pesos de sueldo que es comparable con la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Son las dos caras de la misma moneda. Además, al candidato yo no lo conozco de la vida pública de La Plata".A su vez, indicó que "Francisco Adorni hoy es un ente que cayó vestido como en los Teletubbies en la foto de Villa Delina e intentará defender los temas nacionales”. “No sé cómo lo van a hacer. La verdad, me llama mucho la atención enfatizó.“En mi caso, es la primera que integro una lista y soy candidato, pero en mi segunda gestión como presidente del partido.Estoy comprometido con los problemas de la ciudad”, aseguró el candidato de Somos Buenos Aires..Nicoletti reveló: “De cada cinco personas que hablamos, cuatro no saben que hay una elección. eso ya es un problema. Ahora, cuando hablamos con ellos y les contamos de esta situación inédita de que hay una elección separada de la Nación, noto mucho enojo con el Gobierno nacional y provincial. Y ahí es donde nosotros encontramos la hendija para hablar de la alternativa que estamos construyendo”, contó.En ese sentido, remarcó: “La gente siente que la quieren forzar a una polarización que no sé si está ahí, que la quieren forzar a una especie de trampa electoral. Tienen la necesidad de que haya una alternativa”.Además, cuestionó la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a la que calificó como "pésima". "Delegó la educación a (Roberto) Baradel y la seguridad de los bonaerenses a la propia Policía, que no logra distinguir entre los policías más buenos y los policías malos que son socios del delito", manifestó.