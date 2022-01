Eslaiman: Los legisladores también están indignados porque también fueron espiados

El bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires pidió este martes el juicio político del Procurador Julio Conte Grand por su presunta participación en la mesa judicial integrada por exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con el fin de espiar y armar causas judiciales contra sindicalistas.

Hay dos caminos: con mayoría simple se procederá a investigar o se rechaza la denuncia.

En este marco, Rubén Eslaiman detalló que “probablemente el jueves 20 de enero, en sesión extraordinaria”, sea el día en que comience a tratarse dicha denuncia., resaltó el legislador oriundo de San Martín al detallar que se creará una comisión de cinco miembros – tres oficialistas y dos opositores (los cuales para Eslaiman sería ideal que “haya uno del PRO y otro de la UCR”) - que edificarán la exactitud de los cargos dictaminados a los efectos de dictaminar la procedencia o no de la acusación.“Dicha comisión tendrá hasta seis meses para realizar un informe que deberá establecer si están o no probados los delitos y las altas materias de la denuncia. En estos meses que vienen, nosotros vamos a solicitar informes y debidos de oficio a la AFI, no solo por las filmaciones de la mesa judicial sino también por los teléfonos encriptados”, sostuvo el legislador massista al detallar que también van a “citar a cada una de las personas que nosotros entendamos que serán pertinentes para dichos informes”.Y enfatizó:Consultado sobre el papel de los diputados de Juntos, señaló:, aseguró.Y cuestionó: