Ola de calor: el Gobierno pide a industrias reducir demanda de energía durante tres horas críticas

El Gobierno nacional informó que se le pidió al sector industrial que reduzca la demanda durante la franja horaria crítica de consumo de energía en aquellas fábricas que "no tengan ciclos continuados", con el objetivo de evitar cortes de luz ante la ola de calor y el récord histórico de consumo que se proyecta para ese horario

Lo precisó el secretario de Energía,, quien afirmó esta mañana que se solicitó al sector industrial queen aquellas fábricas que "no tengan ciclos continuados". Es en el medio de la ola de calor que vive gran parte del país."La prioridad es la energía residencial", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad,Martínez sostuvo que se proyecta para la jornada de hoy un récord histórico de consumo de 28.550 megavatios y lo vinculó al proceso de reactivación económica que vive el país, que implica mayor demanda energética, además de la ola de calor.“Nos hemos comunicado con los grandes usuarios para que en el horario pico reduzcan la demanda de energía, por supuesto para aquellos que no tienen ciclo continuado”, explicó Martínez en la conferencia de prensa. Los funcionarios indicaron que se está haciendo un monitoreo permanente de la situación energética del AMBA y de la provincia de Buenos Aires.El ministro de Seguridad rechazó que las interrupciones del servicio energético, como se dieron en los últimos días, se deba al valor del servicio, al subrayar: “Lo escuché al sinvergüenza de (el exministro de Energía macrista Juan José) Aranguren hablando de que porqué las tarifas están bajas por eso consume. Se consume porque se produce, señor, no se hace lo que hacían ustedes de romper las industrias”.En ese marco, el ministro advirtió que en los últimos años “no se invirtió ni un paquete de caramelo” para mejorar la infraestructura que permita garantizar la correcta provisión del suministro eléctrico para viviendas, comercios e industrias.Martínez y Fernández resaltaron que el presidente Alberto Fernández decidió acompañar este pedido hacia el sector productivo con la disposición de la modalidad de trabajo remoto o a distancia para hoy y mañana en la administración pública nacional a partir del mediodía para reducir el consumo de agua y energético en las dependencias frente a las altas temperaturas.Al respecto, el ministro de Seguridad cuestionó que el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no tomara una medida similar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que la mayor parte de los empleados estatales estaban abocados a atender la situación sanitaria derivada de la pandemia., se quejó, durante una conferencia de prensa que brindaron ambos funcionarios para anunciar medidas frente a la ola de calor.