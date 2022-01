En horas claves de la negociación, Larreta no apoyó a la Argentina ante el FMI pero habló de Cristina

Horacio Rodríguez Larreta habló sobre las negociaciones que se siguen llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional y apuntó contra el oficialismo en general y la expresidenta en particular, "obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga o si no"

"El acuerdo con el Fondo es un capítulo y no el más importante"

Las expresiones públicas del dirigente del Pro se dan en un contexto en que la negociación con el organismo multilateral está tensa y en medio de una semana en que el país debe afrontar un vecimiento de más de 700 millones de dólares, lo cual acumulado al de la semana que viene se acerca a los U$D 1.500 millones

El Jefe de Gobierno porteño,y añadióEn este sentido,expresó y resaltó "que nos muestren cómo Argentina vuelve a crecer y generar trabajo"., analizó durante la presentación de las nuevas medidas que se implementarán en el ciclo lectivo 2022.Ante los dichos de un sector del gobierno acerca de la necesidad e importancia de acordar con el FMI,. Las declaraciones surgen tras la presentación de la Vicepresidenta en Honduras en las que sostuvo que "la desaparición o disminución del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas" y manifestó que "es curioso que los que impulsaron los programas de ajuste después dicen que hay que combatir al narco, como si solamente se pudiera combatir desde el Ministerio de Seguridad".. También son días de una fuerte presión por parte de los mercados que se vio reflejada en la cotización de los diferentes tipos de cambio que existen en el país.