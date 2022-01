Fuerte apoyo de gobernadores, empresarios y sindicalistas al Gobierno por el acuerdo con el FMI

Ricardo Quintela manifestó por Twitter "todo su apoyo" al Jefe de Estado por la renegociación de la deuda que "permitirá potenciar las políticas sociales inclusivas que garantizan la justicia social"

Gustavo Bordet, celebró "la ardua gestión del presidente Alberto Fernández y su equipo de trabajo haciendo respetar nuestra decisión soberana y dando previsibilidad al país" y acotó que "el gobierno necesita en el ámbito parlamentario para llevar adelante este acuerdo"

Raúl Jalil, de Catamarca, aseguró que "una nación que crece es una nación que puede cumplir con sus compromisos, Argentina puede levantarse con el trabajo de todas y todos"

"oportunamente el Congreso tratará los términos del acuerdo, reivindicó la actitud responsable de la oposición en un tema clave para la vida de los argentinos"

Los empresarios y sindicalistas también respaldaron al Poder Ejecutivo

Mientras el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, celebró que el presidente Alberto Fernández "mantuvo firmes sus convicciones"

, entre ellos se encuentran quienes conducen La Rioja, Tierra del Fuego, San Juan, Entre Ríos, Catamarca -por parte del oficialismo- y Jujuy.Por la Rioja,y añadió, "no tendrá cambio de fórmula previsional, ni flexibilización laboral ni despidos estatales".con el FMI, al cual consideró "razonable, que nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones pero no se relega el crecimiento de la Argentina", en redes sociales.El gobernador entrerrianoPor su lado,y planteó que "honrar nuestras obligaciones sin renunciar a la Argentina justa, inclusiva y soberana, es el camino correcto".y agregó que "este gobierno asume la responsabilidad de tomar los errores que se cometieron en el pasado para convertirlos en una oportunidad y en un futuro".A su vez, el Gobernador de Jujuy,. El Presidente de la UCR indicó que-integrado por la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina-, como herramienta para lograr el desarrollo socioeconómico del país y una inserción internacional inteligente"., agregaron los empresarios.y logró un entendimiento que "no cae sobre los derechos previsionales ni laborales, sino que prioriza el desarrollo económico"., remarcó.