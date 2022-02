AFIP y ARBA detectaron embarcaciones deportivas sin registrar en San Isidro

Los 25 millones de pesos de deuda notificada en la guardería de San Isidro correspondían a 203 titulares de yates, veleros, lanchas y motos de agua que tenían cuotas impagas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Además de labrar intimaciones por las irregularidades encontradas, las y los agentes efectuaron un relevamiento físico de las embarcaciones amarradas y verificaron la situación tributaria de los responsables de la guardería náutica.

como parte de esos controles, en la primera quincena de enero, ARBA detectó en Pinamar 42.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar, correspondientes a edificios en altura, viviendas de lujo y edificaciones en countries y barrios cerrados.

Los equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimaron a los dueños de 37 yates y veleros que no estaban registrados ante el fisco, y notificaron deudas del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas por un monto total de 25 millones de pesos, durante un operativo realizado en una guardería náutica de San Isidro.En un comunicado, ARBA precisó que la fiscalización fue coordinada por Gaspar Spiritoso, subdirector de Acciones Territoriales y Servicios de ese organismo, quien subrayó que “los controles se desarrollaron en conjunto con la AFIP”, y explicó queEn ese sentido, destacó: “En el marco del operativo de verano, profundizamos la fiscalización sobre construcciones de lujo sin declarar, autos de alta gama con deudas de patente y, como en este caso, embarcaciones deportivas no registradas o con varias cuotas impagas”.Ese tipo de establecimientos tiene la obligación de informar al fisco las matrículas de todas las embarcaciones que amarran en el lugar.Posteriormente, esa información se cruza con la base de datos de la Agencia de Recaudación para detectar aquellas no registradas. Con ese cruce de datos y fiscalizaciones presenciales, a lo largo de 2021 ARBA consiguió detectar 3.000 embarcaciones que estaban sin declarar e intimó a más de 37.000 contribuyentes que debían 2.790 millones de pesos del impuesto a esos bienes.Esas acciones se intensificaron este año, mediante el operativo de verano que implementó el director de la Agencia, Cristian Girard, con fiscalizaciones específicas en sectores de alto poder adquisitivo.El objetivo es recuperar deudas impositivas y reducir el nivel de evasión, en especial sobre los tributos patrimoniales, como automotores, embarcaciones deportivas e inmobiliario.De hecho,También descubrió en Mar del Plata un importante edificio ubicado en la zona de La Perla, con más de 25.000 metros cubiertos que la firma constructora no había declarado para evadir el pago del Impuesto Inmobiliario.Del mismo modo, notificó deuda por montos millonarios a titulares de vehículos de alta gama en playas exclusivas de la costa atlántica.