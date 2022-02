Denuncian a Patricia Bullrich por compra de materiales a sobreprecios para el G20

el material, que contemplaba chalecos antibalas, scanners, pistolas, ambulancias y equipos antiexplosivos, llegó cinco meses después del evento, y se pagó un total de USD 9 millones.

En 2020 trascendió que periodistas, fotógrafos, camarógrafos y productores de medios de comunicación nacionales e internacionales fueron espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la realización de la Cumbre en 2018, según denunció la titular del organismo Cristina Caamaño.

La Oficina Anticorrupción denunció a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich por la compra de material para el G20, que se llevó a cabo durante 2018 en Argentina, con sobreprecios de hasta 315 por ciento.Así lo consignó la periodista Irina Hauser, quien dio a conocer además queLa compra con sobreprecios no es la única irregularidad en torno a la organización del G20 durante la gestión macrista.La lista completa incluyó también a varios miembros de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Poder Ciudadano y otras organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales.El documento, presentado ante la justicia por la actual conducción de la AFI, habría sido elaborado sobre la base de las solicitudes de trabajadores de prensa para acreditarse a la cumbre del G20, que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018, aunque en esa lista no figuran varios periodistas que cubrieron el evento para diferentes medios, incluidos para esta agencia.