Gobernadores del Norte Grande discutieron los subsidios que recibe CABA por el transporte público

El temario constó de 12 puntos, entre los que se destacan: un plan de infraestructura para mejorar la logística con el Corredor Bioceánico Norte; la implementación de una tarifa energética diferencial; subsidio al transporte público de pasajeros; un plan para el desarrollo del litio; la Hidrovía Paraná – Paraguay; y fijar una zona franca para un sistema de transferencia de cargas y puerto seco.

todos los gobernadores tienen como meta avanzar con lo que se denomina ‘Zona Caliente’, en comparación a la Zona Fría que lograron varias provincias para tener una tarifa de gas subsidiado por ser una región de bajas temperaturas.

la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, va a poner a disposición de las provincias del Norte Grande una capacidad de generación de hasta 1.000 MW, que se concretarán principalmente a través de cuatro iniciativas: los Mercados Eléctricos Renovables Regionales, la Contratación Directa a Empresas Públicas Provinciales (Decreto 476/2019), los Contratos de Distribuidoras en nombre de sus Grandes Usuarios (Comercialización) y la Generación Distribuida Comunitaria.

El Consejo Regional del Norte Grande se reunió este viernes en la ciudad misionera de Puerto Iguazú en la primera reunión del año con una agenda variada de temas, entre los que se destacaron las obras públicas estratégicas y tarifas diferenciales para la energía eléctrica y el transporte público.En concreto, los mandatarios de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero discutieron las asimetrías entre los subsidios que reciben la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de otros distritos.Del encuentro que se desarrolló en el Hotel Gran Meliá Iguazú –dentro del parque nacional-, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas); Alexis Guerrera (Transporte); el secretario de Energía, Darío Martínez; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; y el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.El punto de subsidios a la energía eléctrica y al transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es uno de los reclamos recurrentes de los gobernadores de todas las regiones del país y excede el color partidario.En ese sentido, los mandatarios de Juntos por el Cambio de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Jujuy, Gerardo Morales, han expresado esta situación y coincidido con el resto de los gobernadores que, por lo que se diferencian con la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que rechaza la quita de subsidios al transporte público alegando que es “un embate más del Gobierno nacional a la Ciudad”.Así las cosas,Uno de los que impulsa este tema es el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien dijo en Norte Grande ", tras el rechazo de la Ciudad al traspaso de colectivos.“Para crecer hay que generar inversión y trabajo y, para eso, necesitamos energías limpias. Por eso hoy estamos acá reunidos con los gobernadores de todo el Norte Grande y con mis colegas ministros del gabinete en un espacio del que he sido orgullosamente parte como gobernador de Tucumán. Venimos a expresar el compromiso del Gobierno Nacional para optimizar el sistema energético de una región postergada que tenemos la firme convicción de sacar adelante", enfatizó el jefe de Gabinete de Ministros”, Juan Manzur.En este sentido, señaló queEl secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó: “Es primordial impulsar acciones para diversificar la matriz energética y promover fuentes de energía más sustentables. Se está trabajando en herramientas a través de las cuales se plasmen las líneas de trabajo en materia de desarrollo de energía renovable a futuro”.Por su parte, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, destacó:Actualmente, el sistema de transporte eléctrico está al límite de su capacidad, ya que durante la gestión anterior no se amplió la red. Desde el año 2015, no se incorporó un kilómetro de línea de alta tensión y la potencia instalada aumentó en 9.425 MW, es decir, creció un 28% entre 2015 y 2021.Desde la Administración Nacional, se están reactivando las obras que estuvieron paralizadas desde 2015 y, paralelamente, se está avanzando en la concreción de nuevos proyectos de ampliación. Sin embargo, por la magnitud de las obras necesarias para la ampliación del sistema de transporte, sus frutos tendrán lugar en el mediano y largo plazo.Para sortear esta limitación, se avanza en múltiples iniciativas para permitir la incorporación de nueva potencia. El impulso a Mercados Eléctricos Renovables Regionales busca que la energía eléctrica de fuentes renovables se consuma en la misma área donde se genera. De esta forma, se aprovechan las capacidades existentes en las redes de media y baja tensión que permitirá el reemplazo de generación existente (generación forzada diesel, por ejemplo) y la incorporación de nueva generación en zonas que ven limitado su suministro en materia de continuidad, calidad y seguridad (energía deficiente, no fiable).