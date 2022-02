"No hicieron nada y ahora piden descuartizar la Provincia: Kicillof cruzó a la oposición por la coparticipación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó las dificultades que trae al territorio bonaerense la escasez de puntos de coparticipación en relación a lo que aporta a la Nación.En diálogo con Radio Provincia, el mandatario provincial rechazó de plano las propuestas de dividir el enorme territorio y hasta criticó esas propuestas al marcar que el problema es, en principio, la falta de recursos., postuló.En ese orden, marcó que “hay algo que no cierra” de porque se recibe la mitad de lo que se aporta., afirmó.“La coparticipacón debería ser para infraestructura, salud, educación, seguridad”, subrayó el gobernador.Para Kicillof la idea de dividir la Provincia en cinco, tal como propuso el exsenador Esteban Bullrich, “ya es un extremo”. “, postuló.En esa línea, también envió un mensaje al ala radical, desde donde también se propone iniciar una división de este estilo.“La última vez que la Provincia perdió recursos fue en los 80s, con un gobernador radical. ¿Por que un gobierno entrego coparticipación? Hay buena parte de la población que migra de otras provincias al Conurbano en busca de trabajo, la idea era distribuir entre las provincias para que se generen oportunidades y esa migración se detenga. Esto no pasó, continúa el éxodo hacia el Gran Buenos Aires”, aseveró.Por eso, pidió queporque “vienen de gobernar 4 años, no hicieron nada y ahora piden descuartizar la provincia”.