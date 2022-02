Martínez sobre Máximo y el FMI: "Voy a hacer lo imposible para que vote con nosotros"

El diputado nacional Germán Martínez se refirió a la llegada al Congreso del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y resaltó que se mantiene en comunicación con el exjefe de la bancada, "con Máximo hablo siempre pero no soy pesado, compartimos miradas y tratamos de ir avanzando en distintos temas que tienen que ver con la conducción del Bloque"En ese sentido comentó, "no sé si lo voy a lograr convencer, pero voy a hacer lo imposible para que vote con nosotros” y manifestó que todavía se está definiendo en un ámbito técnico para terminar de pulir el programa con el Fondo "pero voy a trabajar para tener la mayor cantidad de votos, para que tengamos acuerdo y con la mayor convergencia política posible".Martínez también habló sobre su nuevo rol y planteó que"el presidente es lo que tiene la misión de convencer a los propios, no está costando mucho". “La coalición política del Frente de Todos no está conformada por gente que piensa toda igual, es absolutamente razonable que pueda haber distintas miradas”, analizó.Para cerrar remarcó que no hay cláusula secretas en el acuerdo con el fmi e insistió en que todos los diputados y senadores van a tener la totalidad de la información como lo expresaron durante la semana desde el ejecutivo. "Todavía no conocemos los detalles finales de lo que aprobó macri en 2018", concluyó.