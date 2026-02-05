El FMI concluyó su misión en el país y dejó abierta la puerta a un nuevo desembolso

El Fondo Monetario Internacional cerró su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa firmado en 2025 y, tras reunirse con el equipo económico que encabeza Luis Caputo, afirmó que hubo “muy buenos avances” en las conversaciones, dejando así encaminada la posibilidad de habilitar un nuevo desembolso clave para la estrategia financiera oficial.La misión, liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, evaluó el cumplimiento de las metas fiscales y el desempeño de las reservas del Banco Central, uno de los puntos más sensibles del acuerdo. Si bien el resultado primario mostró superávit, la acumulación de divisas quedó por debajo de los umbrales previstos, lo que obligó al Gobierno a negociar un waiver y una reformulación de los objetivos.De esa revisión depende un giro de alrededor de USD 1.000 millones, en un contexto en el que el Ejecutivo ya afrontó pagos por más de USD 800 millones al propio organismo y otros USD 4.200 millones a acreedores. El Ministerio de Economía informó que parte de esos vencimientos se cancelaron mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs).Pese a que la actualización del Índice de Precios al Consumidor formaba parte de los compromisos técnicos asumidos ante el Fondo, la misión evitó referirse públicamente a la suspensión del nuevo indicador, cuya postergación derivó en la salida de Marco Lavagna del Indec. La inflación de enero, medida con la canasta anterior, fue de 2,9%.En paralelo, el FMI puso la lupa sobre la evolución reciente de las reservas y tomó nota del cambio de estrategia del Banco Central, que desde comienzos de año encadenó 29 jornadas con saldo comprador y acumuló más de USD 2.000 millones. “Las conversaciones continuarán en los próximos días”, señalaron desde el organismo, que anticipó que brindará más precisiones tras el regreso de la misión a Washington.