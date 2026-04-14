El FMI aprobó la revisión del programa y prepara el desembolso de USD 1.000 millones para la Argentina

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Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar  totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

El FMI aprobó la revisión del acuerdo vigente con Argentina lo cual activa un desembolso de USD 1.000 millones para las arcas del Gobierno.El organismo publicó el staff report que será elevado al Board del organismo tras la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del organismo.“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló Caputo.El ministro de Economía afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.Con este paso ya cumplido, se estima que el Directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos.El documento establece varios elementos clave sobre los que se seguirá sustentando el programa, con eje en reformas tributarias y en el régimen de jubilaciones:El saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica. Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal.Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito.Las autoridades están comprometidas a seguir fortaleciendo la capacidad de Argentina para gestionar crisis. Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos 8.000 millones de dólares en 2026, gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de 10.000 millones de dólares este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía.Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales.Partiendo de los importantes avances logrados en la desregulación y apertura de la economía, las reformas en curso tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo el aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento.