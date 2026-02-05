El FMI pronostica menos crecimiento y el doble de inflación para 2026 mientras Caputo viaja a destrabar un nuevo desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación, en un deterioro de las condiciones general del país.El organismo prevé que la expansión delserá de 3,5% en 2026, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, según el informe. Para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4%.Asimismo, espera que lasea de 30,5% este año, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).Respecto a la situación delel organismo apuntó que será de 7,2% en el año, con un alza de 0,6 puntos.Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés. Las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el REM del Banco Central a principios de este mes.El informe fue presentado por el Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.Petya Koeva Brooks, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe, atribuyó el deterioro de los pronósticos a laen el final de 2025.Caputo viajará esta noche a Washington para participar de esta reunión en la que buscará destrabar un desembolso de USD 1.000 millones.