Gremios porteños rechazan los cambios al estatuto docente que propone Larreta

Representantes de los gremios docentes rechazaron el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre modificar el Estatuto Docente y consideraron que la "intención es eliminarlo definitivamente tal como fue concebido"."El gobierno porteño tiene como objetivo central romper lo que es la escuela publica. Los cambios que proponen no van a ningún lado positivo", sostuvo el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, en comunicación con La García.El referente gremial reveló que el gobierno porteño no tiene ningún tipo de comunicación con la comunidad educativa y denunció que quieren impulsar cambios sin el diálogo con los docentes. "En la ciudad tenemos una tradición muy distinta en relación a las discusiones del estatuto. En otras ocasiones hubo una discusión escuela por escuela. Ahora individualizaron mandando emails individuales a cada docente", expresó.Luego señaló que las modificaciones que impulsa la gestión de Larreta no contemplan un aumento en el presupuesto educativo. "No hay ningún tipo de posibilidad de cambiar las cuestiones del sistema educativo si no hay un incremento del presupuesto educativo", puntualizó Adaro."Lo que proponen va a tener un impacto en la cuestión salarial. Quieren atomizar al conjunto de los docentes y romper la unidad. Atacan el rol del maestro", completó.Por su parte, Eduardo López, secretario general de la CTA de la Ciudad y secretario gremial de Ctera y UTE, recalcó que "hace 14 años que prometen futuro y desfinancian el presente".El dirigente consideró que el jefe de gobierno porteño "miente" y que eso se observa en la baja del presupuesto educativo en la Ciudad que desde el año 2011 hasta el 2021 bajó de 10 por ciento.En el mismo sentido, se pronunció la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola: "Ya no es el Estatuto el que rige el acceso a los cargos y a la carrera docente sino la discrecionalidad del Gobierno porteño; y eso piensan dejarlo de alguna manera establecido con esta reforma"."Entendemos que van a ir hacia una eliminación completa del estatuto docente que es lo que viene llevando adelante el gobierno durante los últimos años", agregó la dirigente.En tanto, Angélica Graciano, secretaria general de UTE, afirmó que los anuncios de Rodríguez Larreta "suenan más a alguien que se está candidateando que a alguien que está dirigiendo la ciudad" y agregó: "Da la impresión de que la ciudad es una gran cartera de negocios porque hace 14 años que baja el presupuesto mientras estamos pidiendo más vacantes y más escuelas".