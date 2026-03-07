La Pampa: el gobierno provincial será querellante ante las amenazas de tiroteos en escuelas

El Gobierno de la Pampa anunció formalmente su decisión de constituirse como querellante particular en las causas penales que investigan amenazas de violencia y tiroteos en establecimientos educativos de la provincia. La decisión busca que estos actos, que han generado alarma en la comunidad educativa, tengan consecuencias judiciales efectivas y no queden impunes.En las últimas semanas, se registraron mensajes intimidatorios en escuelas de Santa Rosa, General Pico, General Acha y 25 de Mayo. Los escritos, hallados principalmente en baños y espacios comunes, advertían sobre supuestos tiroteos, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y, en algunos casos, a la suspensión preventiva de clases.Desde el Ejecutivo provincial señalaron que muchos de estos episodios están vinculados a "desafíos o retos virales" que circulan en redes sociales como TikTok. Sin embargo, recalcaron que, independientemente del origen o la intención de "broma", la gravedad de las amenazas amerita una intervención estatal firme.La estrategia legal es coordinada por la Fiscalía de Estado en conjunto con los Ministerios de Educación y de Seguridad y Justicia. La Policía de La Pampa y la Fiscalía Penal Juvenil ya trabajan en el peritaje de los mensajes y el análisis de cámaras de seguridad para dar con los autores.Las autoridades hicieron un llamado urgente a los padres, madres y tutores para fortalecer el diálogo con los adolescentes. "Es fundamental que las familias expliquen la gravedad de estas conductas y las consecuencias legales que pueden afrontar, no solo los menores involucrados, sino también sus responsables legales", indicaron fuentes oficiales.Finalmente, el Gobierno reafirmó que "ningún hecho de esta naturaleza quedará sin intervención", asegurando que se profundizarán las acciones de concientización y prevención en todo el territorio pampeano para garantizar la seguridad en las aulas.