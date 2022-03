Admitieron que plantaron un arma en la escena del homicidio de Lucas González

La policía Daniela Lozano fue convocada para declarar como testigo, pero tras describir esa situación la fiscalía resolvió interrumpir la exposición ante la posibilidad de que se autoincriminara.

Una policía de la Ciudad de Buenos Aires describió en la causa por el homicidio del joven Lucas González que un inspector de esa fuerza de seguridad le reconoció que el arma de juguete hallada en el vehículo en el que se desplazaban las víctimas fue “plantada”.Lozano, -pareja de otro imputado que no está procesado ni detenido, el también policía Lucas Varas- estaba declarando por Zoom ante el auxiliar de la fiscalía Lucas Estévez cuando fue interrogada sobre las circunstancias del hecho.La policía estaba patrullando en una plaza cercana al lugar donde fue asesinado Lucas González, escuchó las detonaciones, llegó hasta el lugar pero le ordenaron que fuera a bloquear el tránsito.No obstante, describió que entre las 20 y las 21 de aquel 17 de noviembre de 2021 mantuvo un contacto con el inspector Héctor Cuevas, hoy procesado y detenido por encubrimiento., describió Lozano.“Después le pregunté cómo estaba el chico y me dijo: ‘tiene muerte cerebral’. Le dije que yo había escuchado cinco disparos y él me dice que fueron más, que entre los tres fueron como 20”, añadió.Ante esa afirmación, el auxiliar fiscal advirtió que debía interrumpir la declaración por la posibilidad de que Lozano terminara por involucrarse, bajo juramento de decir verdad, en la participación en un delito.Ello suscitó una controversia entre el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la querella de Lucas González, y los abogados defensores de varios de los policías detenidos por el encubrimiento.El fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, había pedido la indagatoria de la pareja de Lozano, el policía Varas, pero el planteo fue desestimado por el juez Martín Del Viso.Los abogados defensores insistieron en la necesidad de la declaración de Lozano “para esclarecer los hechos”.