Mientras EEUU y Polonia refuerzan a Ucrania con aviones, Putin recalcó que sino consigue sus objetivos "por negociación", será "por guerra"

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones este domingo con sus pares de Francia y Turquía, Emmanuel Macron y Recep Erdogan, respectivamente, a quienes le manifestó la disposición de su gobierno al diálogo, pero aseguró que si no consigue sus "objetivos" en Ucrania "por la negociación" será "por la guerra", afirmaron las autoridades francesas.Además, durante los 45 minutos que duró la conversación el líder ruso recalcó que "no era su intención" atacar centrales nucleares ucranianas. Este es el cuarto contacto entre ambos presidentes, a petición de Macron, desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero último. En su anterior intercambio, la presidencia francesa había informado que Macron opinaba que lo peor estaba "por llegar" y que Putin buscaba apoderarse "de todo el país", en referencia a la vecina Ucrania.Putin también pidió el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, que Moscú anexionó en 2014, y de la independencia de los territorios rusoparlantes del Donbass, en el este de Ucrania. Unas exigencias "inaceptables para los ucranianos", explicó la presidencia francesa.Por su parte, Putin "llamó la atención sobre el hecho de que Ucrania sigue sin respetar los acuerdos conseguidos sobre cuestiones humanitarias" y añadió que "los nacionalistas ucranianos impidieron la evacuación" el sábado de Mariupol y de Volnovaja, informó el Kremlin.Este es el segundo intento de evacuar a civiles de la sitiada ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania, al límite con Rusia, que fracasa en medio de acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades y causas que provocaron la situación. Del lado opuesto, un funcionario del Ministerio del Interior ucraniano afirmó que el fracaso se debió a continuos bombardeos de las tropas rusas. Macron había expresado su preocupación por los ataques contra las instalaciones nucleares ucranianas, después de que el 4 de marzo las fuerzas rusas asediaran la mayor central de Europa, en Zaporiyia.precisó la presidencia francesa.En tanto el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este domingo que su país estaba "trabajando activamente" en un acuerdo con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania, mientras Rusia advirtió a los países vecinos del riesgo que supone acoger aeronaves a utilizar por Ucrania en el conflicto entre ambos Estados. "No puedo hablar de plazos, pero sí puedo decir que trabajamos en ello de forma muy, muy activa", dijo Blinken a la prensa durante un visita a Moldavia, un país fronterizo con Ucrania, y agregó que se mantiene informado sobreagregó, informó la agencia de noticias AFP.El acuerdo incluiría la entrega de Polonia a Ucrania de aviones de guerra de la época soviética a cambio de recibir aviones caza estadounidenses F-16, informaron varios medios estadounidenses. Esta gestión de los gobiernos de Estados Unidos y Polonia llegó un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidiera esta ayuda a legisladores estadounidenses durante una videollamada privada. El líder de la minoritaria bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que Zelenski pidió facilitar la transferencia de aviones de guerra desde países de Europa del este.El anuncio de Estados Unidos se produjo el mismo día en que el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, anunció que "prácticamente" Rusia había destruido "toda la aviación del régimen de Kiev apta para el combate" y agregó: "Pero sabemos por una fuente segura que algunos aparatos ucranianos volaron hacia Rumania y otros países vecinos"., precisó. La declaración de Konashenkov sucedió luego de que el sábado el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera que su país consideraría como cobeligerante a cualquier país que intente imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania.Putin también mantuvo una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien le ratificó la disposición de Rusia de dialogar., estableció el Kremlin en un comunicado replicado por la agencia de noticias rusa Sputnik.Según la nota, Putin destacó a Erdogan que cualquier intento de Ucrania de demorar el proceso negociador carece de perspectivas y reiteró que las Fuerzas Armadas rusas "hacen todo posible para salvar las vidas y mantener la seguridad de los civiles". En tanto,. Erdogan comunicó que mantiene el diálogo con Ucrania y otros países, y destacó su disposición a continuar los esfuerzos para que se celebren unas negociaciones integrales.Hasta el sábado, más de 1,5 millones de personas huyeron de Ucrania a países vecinos desde el inicio de la invasión, el éxodo más acelerado de su tipo desde la Segunda Guerra Mundial, dijo hoy el organismo de la ONU para los refugiados.El Gobierno ucraniano informó que ya son 34 los hospitales que no están funcionando.