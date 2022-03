"Quieren indultar a Macri": Kicillof cuestionó el relato de la oposición sobre la deuda con el FMI

Su argumento es que Macri tomó deuda para cubrir el déficit que recibió y pagar los vencimientos de la deuda que le dejaron. La famosa "pesada herencia" a la que le echó la culpa durante todo su mandato. — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 7, 2022

Tras el gesto de respaldo al acuerdo con el FMI, el gobernador Axel Kicillof expuso este lunes diversos datos que desenmascaran el relato que intentó imponer el macrismo por la deuda contraída durante su gestiónA horas de la apertura de la discusión en el Congreso, el mandatario bonaerense remarcó que "la fábula" macrista "no coincide con la realidad" y está dirigida "a confundir y mentir para esconder la responsabilidad de Macri y el FMI en la situación que tenemos: dejaron vencimientos de 19 mil millones este año y 20 mil el que viene. Impagables"., apuntó Kicillof en un hilo de Twitter. La publicación sintetiza una columna de opinión suya en Infobae de cara al inicio del debate parlamentario por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Su argumento es que Macri tomó deuda para cubrir el déficit que recibió y pagar los vencimientos de la deuda que le dejaron. La famosa "pesada herencia" a la que le echó la culpa durante todo su mandato", dijo el gobernador, argumentando que "esta fábula tiene un serio problema: no coincide con la realidad".Según dijo, en 2015, el expresidente "asumió con un país desendeudado, tal como reconocieron varias veces los funcionarios de Macri como (Nicolás) Dujovne". Agregó, además, que "lo dejaron por escrito cuando promocionaban el país ante inversores extranjeros en abril de 2016", adjuntando el folleto "Argentina tierra de oportunidades", donde el gobierno macrista reconocía "el desendeudamiento "relación deuda/PIB de 13% (vs. -60% de latinoamérica)".Lo mismo dicen en los prospectos de deuda que emitieron", continuó Kicillof, ejemplificando que "en el oprobioso "bono a 100 años" reconocieron también que el déficit de 2015 fue de 3,9%, menor que el de 2016 de 4,5%. La emisión no era para cubrir déficit previo (¿tomaban dólares para cubrir necesidades de pesos?)", se preguntó.En ese contexto, expresó que el expresidente, como el "pago a los fondos buitre" y la llamada "bicicleta financiera". Y agregó que "hasta la llegada del FMI, ese ingreso de capitales especulativos financió una fuga de capitales de USD 46 mil millones"., sostuvo Kicillof, para quien el organismo financiero al que el gobernador calificó como "responsable de haber prestado, por presiones políticas de EEUU, 44 mil millones de dólares con los que se dio salida a los capitales especulativos por 21 mil millones de dólares y se sostuvo durante dos años más la fuga que alcanzo 41 mil millones más"., culminó el gobernador.