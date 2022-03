Soria apuntó contra Garavano: "Compró el testimonio de Vandenbroele y le pagó con un hotel"

El juez Ercolini, a cargo de la causa por la compra del testimonio del “arrepentido”, ¿investigará a Macri? ¿Llamará a declarar a su esposa, asesora de prensa de Garavano en el Ministerio de Justicia? ¿O tendrá la dignidad necesaria para excusarse, como indica el Código Procesal? pic.twitter.com/ERQPajmOl1 — Martin Soria (@MartinSoria_) March 7, 2022

En el marco del Caso Ciccone, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó este lunes que "(Germán) Garavano compró el testimonio de (Alejandro) Vandenbroele y le pagó con un hotel", y sostuvo que "lo hizo mediante el Programa de Protección a Testigos, dirigido por Francisco Lagos"., aseguró el funcionario desde su cuenta de Twitter.En ese sentido, planteó: "El exministro de Justicia se puso el miércoles pasado a disposición de la Justicia y opinó que son "falsas" las acusaciones en su contra en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la asistencia económica al imputado arrepentido del "caso Ciccone" Alejandro Vandenbroele, con cuyo testimonio fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou, informaron fuentes judiciales.Garavano, exministro del gobierno de Mauricio Macri, presentó un escrito ante el juez federal, Julián Ercolini, para designar al abogado Gustavo de Urquieta como su defensor, luego de que la fiscal federal Paloma Ochoa requiriera la indagatoria del exfuncionario."Habiendo tomado conocimiento del trámite de la presente causa, sin perjuicio de la absoluta atipicidad de los sesgados hechos denunciados, me presento y me pongo a disposición de su señoría", escribió Garavano en una carilla que entregó.La presentación y formal designación de su abogado defensor fue "a los efectos de tomar contacto con el expediente y efectuar un descargo que refutará las falsas acusaciones que se me formulan", continuó el exministro de Justicia.Garavano está imputado por supuesto abuso de autoridad y administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, "arrepentido" del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados.