Milei sorteará por tercera vez su sueldo: cuándo será y cuánto es el monto

El sorteo de $347.157,12 será en vivo a las 19.

El diputado por La Libertad Avanza Javier Milei sorteará el 14 de marzo su dieta correspondiente al mes de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram, que ya cuenta con más de 2 millones de personas inscriptas desde inicios de año.Inicialmente, se iba a hacer este jueves, pero se cambió de fecha por el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En caso de querer participar, deberás ingresar al sitio web del sorteo. Allí tendrás que registrarte con tu DNI, Nombre, Apellido, Correo Electrónico, Celular y Fecha de Nacimiento. Una vez completo, deberás aceptar las bases y condiciones, y seguido hacer clic en Registrarme. Listo. El sistema otorgará a cada participante un número único e irrepetible.Una vez registrado, ya participas del sorteo todos los meses. No hace falta volver a registrarse. Por otro lado, quien se haga con la dieta del mes será eliminado de la base de datos automáticamente. Y si desea volver a ser parte del sorteo deberá registrarse al mes siguiente.Al completar y enviar el formulario, el titular de los datos presta su consentimiento para su recolección y tratamiento. La única manera de poder registrarse para participar del sorteo es ingresando al sitio web oficial. Cualquier otro medio resulta inviable para dicha finalidad.A cada uno de los concursantes se le enviará un correo electrónico (revisar spam o correo no deseado) a modo de confirmación, entre los datos que aparecerán en el mail estará el número que el sistema le ha otorgado como así también los datos vinculados al sorteo al cual se inscribió. En caso de no haber recibido el correo podrá solicitar el reenvío a: [email protected] El propio programa elegirá de forma aleatoria entre todos los concursantes un ganador. Los datos correspondientes al ganador serán verificados por un escribano público, ante la presencia de testigos.El ganador tendrá diez días corridos para acreditar su identidad para su recibimiento. Habiendo pasado ese período el sorteo volverá a hacerse.