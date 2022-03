Prat Gay: "Es un momento más peligroso que el de Chacho Álvarez cuando le renunció a De la Rúa"

"la vicepresidenta está haciendo mal al querer correrse del problema" y expresó que "es una falta de respeto para los que la votaron y para lo que no la votaron, no entiende la realidad, se borra en los momentos más críticos". "La falta de gobernabilidad está siendo auto infligida"

sobre la 'guerra a la inflación', "en vez de lanzar misiles, lanzó anuncios que siguen en la misma línea del 'bla bla bla'", indicó y acotó, "parecen no ver la urgencia de los problemas"

, habló sobre a la situación económica y política del país, resaltó que el momento actual es de "mucha debilidad institucional" y aseguró que, subrayó.En ese marco planteó quelanzó e insistió en que "todos ellos fueron votados para asumir sus responsabilidad y aun así no demuestran querer hacerlo".Prat Gay también fue muy crítico del Presidente Alberto Fernández ycomentó y analizó, "yo atribuyo su situación a la pérdida de poder, al derrumbe de su colación de gobierno, creen que es un juego divertido, pero solo lo juegan ellos"."Es un gobierno que comete errores, que no baja línea a los que se salen de su editorial, que no puede echar a los funcionarios que deberían haber sido echados" sostuvo el economista -haciendo alusión a la titular del PAMI, Luana Volnovich por su viaje al Caribe- y aseguró queA su vez se refirió a los dichos del Jefe de Estado. Prat Gay señaló que "desde que asumió el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien además dijo que iba a terminar con la inflación, los problemas económicos de la Argentina empeoraron".Para cerrar manifestó que. "Si la respuesta del gobierno para bajar la inflación es pelearse con el termómetro o pelearse con los responsables del desorden,", concluyó.